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▲台北市體育局局長游竹萍連續兩年到場支持，強調透過與在地里長及商圈的跨單位協力，成功提升台北自由車賽事的國際能見度。（圖/96聯賽提供）

台灣知名自由車賽事「96聯賽」台北站暨115年度國手選拔積分賽，上週天母商圈圓滿落幕。本次賽事在台北市體育局、地方警力及在地鄰里的通力合作下，將賽道規模由2.1公里升級至2.4公里，吸引近450名職業與業餘選手同場競技。賽事不僅展現台灣自由車基層的成長實力，更證明台北市具備舉辦高品質城市繞圈賽的環境與能力。台北市體育局局長游竹萍在現場表示，市長蔣萬安高度重視運動產業發展，目標是將台北打造為「運動之都」。為了確保繞圈賽順利進行，體育局與警力動員超過百人進行滴水不漏的交通管制。游竹萍特別感謝天母在地里長與商圈理事長的支持，透過賽事與商圈禮券的結合，實現運動帶動地方觀光、商圈支持運動成長的雙贏局面。96自転車台灣執行長林聖淵指出，賽事期間申訴案件掛零，顯示居民對於賽事的態度已從單純配合管制，轉變為「以家門口能舉辦國際級賽事為榮」。選手在台北街頭展現的高速攻防，配合熱情市民的近距離吶喊，構築了天母年度最具代表性的運動盛事。今年96聯賽最重要的轉型之一，即是全面納入國手選拔積分制度。中華民國自由車協會總顧問李莉加表示，選拔機制正朝向多元化發展，規劃包含台北繞圈、桃園平路、塔塔加與武嶺高山等共7站積分賽，旨在檢視選手在不同地形下的穩定性，避免過去「一場定生死」的偶然性，並為即將到來的2026名古屋亞運儲備最強戰力。李莉加強調，藉由96聯賽的推動，希望將台灣從自行車「製造大國」推向「運動大國」，提升國手選拔的權威性與專業度。96聯賽將於9月7日迎來第二站「96Heroes中華賓士武嶺站」。從城市街道轉戰高山巔峰，武嶺站除了高品質的競技組別，更規畫全民挑戰組，讓市民車友能與頂尖國手共享經典的挑戰路線，象徵台灣自由車運動結合挑戰極限與全民推廣的重要精神。