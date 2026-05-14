我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟「小可愛」江坤宇開季打擊狀態低迷，好不容易在5月5日完成本季首次3安「猛打賞」，卻因腿部拉傷下二軍休養。日前作客臺北大巨蛋時，兄弟日籍打擊策略教練西田明央與江坤宇進行一對一動作指導，江坤宇也在練打時將球送往中、右外野方向，西田接受《NOWnews》採訪時指出，教練團希望江坤宇能成為「廣角型」打者，「阿坤在隊上的角色，不只是需要關鍵一擊，更是一個能創造機會、提高上壘率的角色。」江坤宇季前因備戰經典賽而提早開季，進入賽季打擊狀態卻陷入低潮，打擊率一度跌到僅1成72，直到5月5日才繳出本季首次的3安「猛打賞」，5月6日3打數1安打，不過因腿部拉傷，5月8日下二軍休養。在作客大巨蛋期間，兄弟日籍打擊策略教練西田明央與江坤宇進行一對一動作指導，西田表示，主要是針對江坤宇身體「柔軟性」進行調整，「像是髖關節，因為身體某些部位沒有充分發揮作用，所以才針對這部分進行調整。」西田指出，江坤宇是為很有力量的打者，但重點在於如何把這股力量正確傳導到球上。江坤宇在賽前打擊練習時，除了左半邊的拉打，也不少往中、右外野方向的推打，西田直言，「身為右打者，難免會想要強力拉打，這點我以前也是右打者，非常能感同身受，教練團能理解阿坤想要強力拉打。」西田指出，除了拉打，教練團更希望江坤宇能成為「廣角型」的打者。西田進一步表示，「我們希望阿坤能從中間往右半邊做攻擊，如果他能做到這一點，能為球隊帶來更多機會。因為球隊認為，阿坤在隊上的角色，不只是需要關鍵一擊，更是一個能創造機會、提高上壘率的角色。」西田說，江坤宇的身材比較嬌小，面對球威強的190公分的高大洋投，「為了不輸給這種高壓型強投的直球，我們讓阿坤做廣角練習，試著去突破這些洋投。」