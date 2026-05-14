我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟「美美」鄭浩均昨（13）日面對富邦悍將先發僅投0.1局就狂失9分，寫下個人職業生涯最慘一役，不過在退場後，鄭浩均被鏡頭捕捉到與隊友嘻笑的畫面，因而遭到「炎上」。兄弟球團今（14）日回應，針對前役的畫面造成觀感不佳，球團與鄭浩均本人皆深感歉意；兄弟球團表示，鄭浩均是對勝負及其在意的選手，前役退場後，深知個人表現不如預期，內心感到十分自責，但鄭浩均不希望因個人的情緒影響團隊士氣，故試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，期盼能緩和當下緊繃的氛圍，並給予場上夥伴正向的鼓勵與支持。前役面對悍將打線，鄭浩均遭到痛擊，僅投0.1局就狂失9分，兄弟也以2：17落敗，寫下本季最慘一役，不過在比賽尾聲，鄭浩均被轉播鏡頭拍到與隊友「嘻笑」的畫面，經社群瘋傳，鄭浩均遭到「炎上」，不少球迷認為鄭浩均沒有職業球員的意識，就連日職軟銀鷹隊球探李杜軒都公開指責鄭浩均的行為，是極度不尊重球迷與場上隊友的表現。兄弟球團今日回應，「針對昨日賽後休息區畫面引發的討論，造成球迷與觀眾朋友觀感不佳，兄弟球團指出，「經球團與鄭浩均選手及教練團了解，鄭浩均是一名對勝負極其在意的選手，昨日下場後，他深知個人表現不如預期，內心感到十分自責。然而當時比賽仍在進行中，看到隊友們仍於場上奮力拚戰，並給予場上夥伴正向的鼓勵與支持。」兄弟球團表示，理解球迷對於職業球員戰鬥意志與嚴謹態度的期待，「鄭浩均選手也深刻意識到，即便出發點是為了顧及團隊情緒，在場邊的表達方式仍有更成熟、更專業的選擇。」兄弟球團感謝各界對球隊與選手的指教，「球團與教練團亦已再度向所有球員嚴正傳達，全體球員都是身負球迷和社會各界的期待及關注，一言一行都要負起責任，球團也會持續協助球員們在心理調適與場上行為表現上更加精進。感謝各界的指教與對中信兄弟的支持，我們會以此為戒，用更堅定的態度面對每一場比賽。」根據聯盟官網異動，兄弟今日下放陳冠穎與余謙，新註冊盧孟揚與吳俊偉。