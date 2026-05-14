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中華職棒今（14）日作出球員異動，昨（13）日遭富邦悍將KO的中信兄弟投手「美美」鄭浩均仍在一軍名單，反倒是中繼投手余謙、陳冠穎被下放二軍，兄弟另外註冊投手盧孟揚與吳俊偉。台鋼雄鷹35歲資深捕手劉時豪今日傷癒歸隊重返一軍，新秀顏采丞下二軍，味全龍註冊20歲新秀捕手黃贊維。鄭浩均昨日先發交手悍將，狀況不盡理想，面對10名打者只抓下1個出局數，被敲出6安，送出2次觸身球、1次四壞球保送，最終僅投0.1局失掉9分，防禦率從2.89飆升至6.17。鄭浩均退場後，余謙登板接替投球，中繼2.2局失5分，被敲出7安，另外投出1次四壞球保送，防禦率從4.91升至6.75。余謙退場後，陳冠穎登板中繼1.1局無失分，送出3次三振、2次四壞球保送，防禦率下降至1.04。兄弟前役最終以2：17慘敗，近期吞下3連敗，不過鄭浩均退場後被轉播鏡頭捕捉到與隊友嘻笑的畫面，引發球迷不滿，認為鄭浩均欠缺職業球員意識，兄弟球團今日也發出聲明，表示選手本人深感歉意，會以此為戒，用更堅定的態度面對每一場比賽。」不過今日聯盟公布球員異動，兄弟將余謙、陳冠穎下放二軍，新註冊吳俊偉與盧孟揚。吳俊偉本季在二軍出賽5場，全是後援登板，投5局無失分，防禦率0；盧孟揚本季在二軍出賽7場（2先發），共投15.2局失14分，防禦率高達8.04。除了兄弟，味全龍與台鋼雄鷹也有異動，龍隊註冊20歲補手黃贊維，2024年選秀第3輪入隊，本季在二軍出賽14場，36打數敲出12安，打擊率3成33。雄鷹今日下放捕手顏采丞，拉上傷癒歸隊的老將捕手劉時豪，顏采丞本季在一軍出賽1場，1打數無安打，打擊率0。劉時豪本季在一軍出賽11場，31打數敲出8安打，打擊率2成58，4月18日因大腿拉傷下二軍休養。