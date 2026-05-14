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中華職棒中信兄弟13日在洲際主場遭富邦悍將以17：2痛擊，首局狂失13分寫下隊史單局最慘失分紀錄。不過，比賽結束後，外界討論焦點卻集中在兄弟投手鄭浩均於休息區與隊友談笑的畫面，相關爭議延燒一天後，球團14日正式發出聲明致歉，讓不少球迷直言，「原本還在硬撐，結果辜董一開口就道歉了」、「果然老闆說話才有用」。鄭浩均此役先發僅投0.1局便遭打退場，被敲6支安打，另有2次觸身球與1次保送，共失7分責失。富邦首局共打了17人次，猛攻13分奠定勝基，最終大勝兄弟。然而比數之外，更引發熱議的是轉播鏡頭拍到鄭浩均在休息區露出笑容、與隊友互動的畫面。片段曝光後迅速在PTT、Threads等社群平台發酵，不少球迷質疑，球隊才剛寫下難堪紀錄，身為先發投手卻顯得過於輕鬆，「觀感真的很差」。前旅日球員、現任福岡軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒也在Threads發文表示，球迷進場支持，看重的不只是輸贏，更是球員展現出的態度與拚戰精神，並點名大比分落後時在休息區嬉笑，容易讓球迷感受不佳。相關言論再度推升事件熱度。隨後，中信兄弟球團14日發出正式聲明表示，針對賽後休息區畫面引發討論，造成球迷與觀眾觀感不佳，球團與鄭浩均本人皆深感歉意。球團指出，鄭浩均其實非常在意勝負，下場後對自身表現也十分自責，只是不希望個人情緒影響隊友，因此試圖以較輕鬆方式與隊友互動，希望緩和氣氛。不過，球團也坦言，理解球迷對職業球員態度的期待，「在場邊的表達方式仍有更成熟、更專業的選擇」，並強調已再次向全隊傳達，身為職業球員，一言一行都須負起責任。聲明曝光後，球迷反應呈現明顯兩極。一派認為球團處置合理，「輸球不是不能接受，但態度問題一定會被放大」、「如果今天是隊友幫你收拾殘局，看到你在笑，真的很難接受」，也有人指出，真正讓外界不滿的並非單純笑容，而是鄭浩均近期場上態度爭議頻傳，才讓事件全面失控。另一派球迷則認為外界過度解讀，「難道一定要哭喪著臉才行嗎？」、「比賽還在打，想辦法維持休息區氣氛也有錯？」甚至有人將矛頭指向轉播單位，認為刻意帶到畫面才是事件延燒關鍵。不過，更多討論集中在球團「道歉時機」。由於辜仲諒日前受訪時曾公開表示，球員態度問題「回去會再糾正」，不少球迷因此認為，真正讓球團快速發聲明的關鍵，其實是高層態度。PTT上更出現大量「辜董說話才縮了」、「昨天還在護航，今天直接道歉」、「原本以為球團會繼續硬挺」等留言，也有網友調侃「菇菇治療聲帶開始了」、「被拉正了」酸味十足。此外，也有球迷質疑，若不是事件持續延燒，球團未必會如此迅速處理。