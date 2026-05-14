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▲職棒之父洪騰勝訂下的「人品定優劣，苦練決勝負」不僅是兄弟象的隊訓，更是無數象迷心中不可撼動的信仰核心。（圖／NOWnews資料照）

▲作為「兄弟精神」最佳代言人，彭政閔（恰恰）職業生涯始終保持謙虛與拚勁，成為後輩在面對職業態度爭議時的最佳對照。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟先發投手鄭浩均被打爆後在休息室面露笑容的畫面，引發球迷強烈不滿。前旅日球員李杜軒公開批評，也再度讓「態度與職業精神」成為討論焦點。在這起事件背後，許多老象迷不由得想起兄弟象隊（中信兄弟前身）那個以「人品定優劣，苦練決勝負」為隊訓的年代。「人品定優劣，苦練決勝負」這句名言出自於職棒之父洪騰勝。他1983年創立兄弟業餘棒球隊，1990年參與籌組中華職棒，成立兄弟象隊，並親自訂下這句隊訓。洪騰勝強調：不惜花錢組隊，但球員必須有拚冠軍的決心，更要有品格與紀律。這句話不僅是口號，更是兄弟象隊早期的嚴格隊風。球團對球員品行要求極高，強調尊重球迷、苦練拚搏、永不放棄。黃色球衣（黃衫軍）從此成為象迷的信仰象徵，「兄弟精神」也深植球迷心中。在洪騰勝時代及後續兄弟象時期，球隊湧現許多兼具實力與品格的經典球員，他們的形象成為球迷信仰的核心，其中代表是「恰恰」彭政閔，兄弟象乃至中信兄弟的看板人物，多次帶領球隊奪冠。低調、謙虛、對球迷親切，即使在低潮期仍堅持拚搏，是「兄弟精神」的最佳代言人。許多球迷因恰恰而入坑，成為終身象迷。過去兄弟球員給球迷的印象是苦練、拼搏、有品格、尊重比賽與球迷。即使球隊遭遇挫折，球員的態度仍是球迷支持的最大動力。2009年「黑象事件」（假球案）是兄弟象史上最大危機。近半球員遭約談，多人涉案，球團一度考慮解散。當時球迷卻發起「救棒球」遊行、聲援球團，當時體委會也支持兄弟象繼續經營。這段黑暗時期反而強化了球迷的忠誠度。許多象迷表示：「有多愛這支球隊，當時就有多痛。」他們不是支持涉案球員，而是支持「兄弟精神」，那種在逆境中永不放棄、靠苦練與人品站起來的信念。彭政閔等堅持乾淨球員的形象，更成為球迷的希望燈塔。許多象迷從幼稚園或小時候就跟家人進場支持，黃衫成為共同記憶與情感連結。即使常勝時期過去、歷經轉賣（洪家→中信）與低潮，球迷仍以「Brothers We Trust」「兄弟精神，永不放棄」自勉。「人品定優劣」不只是隊訓，更是球迷評價球員的標準。努力、尊重球迷、拚到底的球員，總能獲得最大支持；反之，態度消極或不尊重比賽者，容易引發強烈反彈。