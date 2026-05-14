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中華職棒中信兄弟上半季狀況慘烈，至今未能拿下第10勝，以9勝21敗1和、勝率3成排名聯盟墊底，攤開整體數據，兄弟投手端的數據從4月進入5月有明顯進步，尤其是牛棚從防禦率5.14下修至2.50。不過打擊端不見反彈，反而比4月還要低迷，兄弟4月團隊打擊率2成46，5月前10戰打擊率僅2成12，雖然尚未宣告兄弟無緣爭奪上半季冠軍，但要逆襲的困難性非常高，兄弟若要提前展望下半季，打擊端的熄火狀態絕對是首要改善因素。兄弟從開季到4月結束，投手整體防禦率4.39，若將數據拆成先發與牛棚，先發投手共投114.1局，失掉53分（50責失分），防禦率3.94，共有13場優質先發，進入到5月，兄弟投手防禦率下降，5月前10場比賽，防禦率3.43，總計前31戰累積防禦率4.08。先發投手共投53.1局失掉26分（24責失分），防禦率4.05，共有7場優質先發，總計前31戰累積防禦率3.97、20場優質先發，總計前31戰累積防禦率4.25。從數據來看，兄弟投手群進入5月後狀況越來越好，不再是場場爆爆樂，牛棚防禦率從排名墊底爬到第4名，先發部門的優質先發比例還是非常高。兄弟，排名6隊中第4名，不過5月前10戰打線不僅沒有甦醒，反而成績更差，團隊打擊率僅2成12，排名墊底，以目前兄弟的攻守數據，也能解釋為何打完前31場比賽，兄弟只拿下9勝、苦吞21敗、1和，勝率僅3成，目前距離龍頭味全龍已經有8.5場勝差，雖然上半季爭冠機會尚未宣告破滅，但成功逆襲的難度非常高。對兄弟來說，若要提前展望下半季，打擊端的熄火狀態絕對是首要改善因素。