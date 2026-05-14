我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟投手鄭浩均於5月13日的比賽中，僅投0.1局便狂丟9分，這也是他繼4月14日對陣台鋼雄鷹3.1局被打9支安打失8分後，本賽季第二場出現崩盤表現。面對如此起伏的投球內容，球評謝岱穎坦言情況「非常反常」，並分析這可能與先前在經典賽（WBC）對陣日本隊時的受挫，進而影響心理狀態有關。謝岱穎指出，鄭浩均過去一直是教練團眼中天賦極佳且穩定的戰力。回顧其職業生涯，2023年開刀前單場失分最高僅4分，而傷癒復出後的2025年更是表現亮眼，單場最多僅失3分。對於鄭浩均的投球能力，謝岱穎給出頗高評價：「除了他的投球天賦很好之外，就是說他其實投球狀況，在過往感覺給大家感覺算是蠻穩定的。」然而，進入2026年賽季後，鄭浩均的表現卻出現劇烈震盪。雖然本季仍有5場優質先發，但兩次大比分崩盤的紀錄令外界擔憂。球評表示，一個月前對台鋼失8分的表現已是警訊，如今再度出現0.1局爆9分的狀況，與其過往穩健的風格判若兩人。針對鄭浩均的低迷，謝岱穎推測原因可能不在於球技，而在於「心理層面」。他提到，鄭浩均在WBC代表中華隊對戰日本隊時，先發1.2局被敲5支安打並失掉8分，內容包括4次四壞球與1次觸身球。「當時教練團本意是提供一個成長機會，即便失掉2、3分只要能吃到局數、展現對決能力，對投手都是正面的。」球評分析道，「但他在那場高張力比賽中表現不如預期，沒有把他的能力發揮出來。就是說當下他其實遇到那樣的打線時，他的能力是打折扣的。所以我覺得今年這兩戰爆開，可能是因為對日本隊之後所觸發的心理層面（問題）。」但謝岱穎強調，目前這都是猜測，真正原因可能還是有待教練或選手自己說明。除了投球表現，近期前職棒選手李杜軒也批評鄭浩均在球隊落後時於休息區「嘻嘻哈哈」，態度不夠嚴謹。對此，球評持有不同見解，認為不需要過度解讀。球評指出，中信兄弟近期戰績壓力巨大，開季勝少敗多，休息室氣氛原本就很壓抑。在這種環境下，投手退場後是否必須表現得如喪考妣才能展現鬥志，仍有商榷空間。他認為在球團高層對戰績要求極高的情況下，球員適時的放鬆對於緩解僵局反而是好事，在未了解事情全貌前，難以定論其行為是否屬於「輕浮」。鄭浩均能否擺脫心理陰霾，重新找回巔峰時期穩定身手，將視中信兄弟球團後續的調整作為。球評建議，球團應針對心理諮商與調度進行全面規劃，不論是下放二軍調整或是留在主戰輪值，都需要精密的心理引導，以確保這位具有天賦的投手不會因短暫的低潮而折損。