隨著洛杉磯湖人在季後賽遭奧克拉荷馬雷霆橫掃，NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來動向再度成為全聯盟焦點。根據ESPN記者Dave McMenamin報導，消息人士透露，詹姆斯與湖人球團間的關係正處於一種微妙且「尷尬的現實」中，雙方雖相互需要，但球團的某些舉動已引起詹姆斯陣營的注意，這可能影響到今夏的續約談判。再加上金州勇士等5支球隊可能對他發起追求，今夏紫金軍要留人也沒有想像中容易。
湖人是首選 但勇士等5隊有機會
儘管存在摩擦，詹姆斯在結束賽季後的表態仍相當溫和，他告訴媒體與球團之間「沒有嫌隙（No static from me）」。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也在季末訪談中公開致敬詹姆斯，稱球團希望他能在湖人退休。
目前除了湖人外，聯盟中被認為具備競爭力且能吸引詹姆斯的球隊包括：騎士、勇士、尼克、金塊、快艇。在上述球隊中，僅有洛杉磯快艇具備較充足的薪資空間。
消息人士總結，詹姆斯熱愛洛杉磯的生活，續約的主動權仍掌握在湖人手中，但球團不能只是提出一個數字，必須給出這個數字背後的「理由」與具備說服力的奪冠計畫。
湖人一舉動太侮辱 詹皇自覺被排擠
然而，湖人球團的某些作法也埋下了變數。據傳球團官員曾在場邊進行一項名為「身價估算」的非正式遊戲，要求旁觀者在隱去姓名與年齡的情況下，僅憑場上表現來評估詹姆斯的下個賽季值得多少薪水——數字從1410萬美元（全中產例外條款）到3000萬美元不等。
「洛杉磯湖人這種做法看似無傷大雅，但對於這位2020年總冠軍賽MVP而言，將他比作一名身高6呎9吋、體重250磅的匿名球員，在詹姆斯陣營眼中，這種行為往好處想是侮辱，往壞處想則是荒謬。」ESPN如此寫道。
此外，詹姆斯在例行賽期間曾為了配合唐西奇（Luka Doncic）而自願轉型為輔助角色，但球團在賽後表揚儀式上將慶祝重心放在總教練雷迪克（JJ Redick）而非球員成就上，也讓詹姆斯感到組織的優先順序已悄然改變，甚至產生了球團想「把他趕出門外」的排擠感。
當然，ESPN也隱諱地批評了詹姆斯，「若無法理解球團遷就唐西奇的立場，同時忽略湖人不僅為他、也為他的兒子布朗尼保留了位置的事實，這種態度往好處想是遲鈍，往壞處想則是虛偽。」
為了奪冠 詹姆斯可能願意降薪
詹姆斯對「競爭總冠軍」的執著始終如一。他的經紀人、Klutch Sports執行長里奇·保羅（Rich Paul）明確表示，詹姆斯希望確保職業生涯剩下的每一季都能算數，並與球隊共同評估現階段最有利的方案。
事實上，詹姆斯在2024年續約時就展現了極大的彈性，當時他為了幫助湖人避開嚴苛的「第二土豪線（Second Apron）」，主動減薪270萬美元。
曾願犧牲更多：詹姆斯當時曾向媒體坦言，若湖人能成功招募到如哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）或瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）等優質自由球員，他甚至願意接受幅度更大的降薪。
這些先例顯示，在今年夏天的談判中，詹姆斯極有可能維持合理態度，而非一味追求頂薪，前提是湖人能提出一份具備競爭力的建隊藍圖。
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儘管存在摩擦，詹姆斯在結束賽季後的表態仍相當溫和，他告訴媒體與球團之間「沒有嫌隙（No static from me）」。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也在季末訪談中公開致敬詹姆斯，稱球團希望他能在湖人退休。
目前除了湖人外，聯盟中被認為具備競爭力且能吸引詹姆斯的球隊包括：騎士、勇士、尼克、金塊、快艇。在上述球隊中，僅有洛杉磯快艇具備較充足的薪資空間。
消息人士總結，詹姆斯熱愛洛杉磯的生活，續約的主動權仍掌握在湖人手中，但球團不能只是提出一個數字，必須給出這個數字背後的「理由」與具備說服力的奪冠計畫。
然而，湖人球團的某些作法也埋下了變數。據傳球團官員曾在場邊進行一項名為「身價估算」的非正式遊戲，要求旁觀者在隱去姓名與年齡的情況下，僅憑場上表現來評估詹姆斯的下個賽季值得多少薪水——數字從1410萬美元（全中產例外條款）到3000萬美元不等。
「洛杉磯湖人這種做法看似無傷大雅，但對於這位2020年總冠軍賽MVP而言，將他比作一名身高6呎9吋、體重250磅的匿名球員，在詹姆斯陣營眼中，這種行為往好處想是侮辱，往壞處想則是荒謬。」ESPN如此寫道。
此外，詹姆斯在例行賽期間曾為了配合唐西奇（Luka Doncic）而自願轉型為輔助角色，但球團在賽後表揚儀式上將慶祝重心放在總教練雷迪克（JJ Redick）而非球員成就上，也讓詹姆斯感到組織的優先順序已悄然改變，甚至產生了球團想「把他趕出門外」的排擠感。
當然，ESPN也隱諱地批評了詹姆斯，「若無法理解球團遷就唐西奇的立場，同時忽略湖人不僅為他、也為他的兒子布朗尼保留了位置的事實，這種態度往好處想是遲鈍，往壞處想則是虛偽。」
為了奪冠 詹姆斯可能願意降薪
詹姆斯對「競爭總冠軍」的執著始終如一。他的經紀人、Klutch Sports執行長里奇·保羅（Rich Paul）明確表示，詹姆斯希望確保職業生涯剩下的每一季都能算數，並與球隊共同評估現階段最有利的方案。
事實上，詹姆斯在2024年續約時就展現了極大的彈性，當時他為了幫助湖人避開嚴苛的「第二土豪線（Second Apron）」，主動減薪270萬美元。
曾願犧牲更多：詹姆斯當時曾向媒體坦言，若湖人能成功招募到如哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）或瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）等優質自由球員，他甚至願意接受幅度更大的降薪。
這些先例顯示，在今年夏天的談判中，詹姆斯極有可能維持合理態度，而非一味追求頂薪，前提是湖人能提出一份具備競爭力的建隊藍圖。
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