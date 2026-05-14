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中華職棒台鋼雄鷹今（14）日在澄清湖主場靠著吳念庭的再見安打，以3：2氣走樂天桃猿，今日正好是雄鷹總教練洪一中65歲生日，子弟兵替他奪下生日當天執教的第8勝，洪總賽後表示，「用這種（再見安打）形式拿下勝利很激動、高興，賽前選手有幫我唱生日快樂歌，祝福我都收到了，但今天重要的是贏球，感謝（吳）念庭將球賽拿下來，謝謝選手堅持。」現場球迷高喊洪總「跳舞」，洪總吹完生日蛋糕後，跟著吳念庭一起跳嗆司曲《乒乒乓乓》，再度展現自己高超的舞技。此役雄鷹先發制人，3局下曾子祐、吳念庭與魔鷹串連安打，雄鷹先馳得點，王柏融再補上高飛犧牲打，助隊取得2：0領先。前7局雄鷹2分領先，但8局上卻風雲變色，林智平兩出局後敲安，林泓育此時跳出來，敲出本季首轟，這發2分砲替桃園追平比數，雙方形成2：2平手。雄鷹雖然遭到追平，但拒絕打延長賽，9局下兩出局後發起攻勢，王博玄保送上壘、陳文杰敲安、曾子祐觸身球保送，雄鷹攻佔滿壘，隊長吳念庭一棒終結比賽，敲出個人生涯首支再見安打，助隊以3：2氣走桃猿。值得一提的是，今日是雄鷹總教練洪一中總教練65歲生日，雄鷹替主帥打下勝利，是洪總自2005年執教以來第8勝，總計洪總生日拿下8勝5敗、勝率6成15（場次含2010、2023年二軍）。賽後吳念庭獲選單場MVP，他笑說這次的MVP會讓他永生難忘，「因為洪總65歲生日，聽說65歲搭高鐵半價，我應該會很難忘這支再見安打。」洪總賽後笑說，「用這種（再見安打）形式拿下勝利很激動、高興，賽前選手有幫我唱生日快樂歌，祝福我都收到了，但今天重要的是贏球，感謝（吳）念庭將球賽拿下來，謝謝選手堅持。」現場的雄鷹球迷也高聲替洪總唱生日快樂歌，洪總許願，「不免俗，願望是奪下今年總冠軍。」「一路走來，感謝陪伴我的年輕球員，雖然我看起來65歲，但是我從年輕到現在都跟年情球員在一起，我也變得很年輕。」吹熄蠟燭後，現場球迷也鼓譟起來，要洪總跟吳念庭一起跳舞，聽到球迷許願，洪總笑說，「沒有音樂怎們跳！」最後洪總與吳念庭一起大跳嗆司曲《乒乒乓乓》，再度展現自己高超的舞技。