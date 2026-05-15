中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（15）日共有3場比賽，近期吞下3連敗的中信兄弟，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，交手統一7-ELEVEn獅洋投獅帝芬（Jackson Stephens）；味全龍回到天母主場迎戰樂天桃猿，魔神龍（Marcelo Martinez）首度對決老東家，遭遇桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）；富邦悍將近期打下3連勝，今日推出魔力藍（Shawn Morimando）繼續搶勝，強碰台鋼雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出5月15日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月15日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前僅以0.5場勝差領先獅隊，僅以1場勝差領先悍將、雄鷹，若龍隊今日落敗、獅隊獲勝，龍頭將換人坐，且由悍將與雄鷹的戰果決定龍隊離開龍頭後的排名。
兄弟拚止敗推勝騎士 對決獅隊獅帝芬
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第2，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽7場，拿下4勝2敗，防禦率1.91。獅帝芬本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失4分，對戰防禦率6.75。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.98。勝騎士去年與獅隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失2分，對戰防禦率2.57。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
魔神龍首度對決老東家 強碰桃猿麥斯威尼
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率0.39。魔神龍過去2個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽5場，拿下1勝4敗，防禦率4.10。麥斯威尼過去未曾與龍隊交手，今日將是生涯初次對決。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將力拚4連勝 推魔力藍交手雄鷹艾速特
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名聯盟第3，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率2.00。本季魔力藍與雄鷹有過1次交手，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
雄鷹目前排名第4，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.61。艾速特去年與悍將交手8次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/15中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
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📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月15日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|31
|18-13-0
|0.581
|-
|2
|統一獅
|31
|17-13-1
|0.567
|0.5
|3
|富邦悍將
|29
|16-13-0
|0.552
|1
|4
|台鋼雄鷹
|32
|17-14-1
|0.548
|1
|5
|樂天桃猿
|30
|13-16-1
|0.448
|4
|6
|中信兄弟
|31
|9-21-1
|0.300
|8.5
兄弟拚止敗推勝騎士 對決獅隊獅帝芬
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第2，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽7場，拿下4勝2敗，防禦率1.91。獅帝芬本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失4分，對戰防禦率6.75。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.98。勝騎士去年與獅隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失2分，對戰防禦率2.57。
📍統一獅主場轉播資訊
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有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率0.39。魔神龍過去2個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽5場，拿下1勝4敗，防禦率4.10。麥斯威尼過去未曾與龍隊交手，今日將是生涯初次對決。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名聯盟第3，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率2.00。本季魔力藍與雄鷹有過1次交手，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
雄鷹目前排名第4，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.61。艾速特去年與悍將交手8次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
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📍亞太球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。