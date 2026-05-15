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⚾2026年中職戰績表（截至5月15日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 31 18-13-0 0.581 - 2 統一獅 31 17-13-1 0.567 0.5 3 富邦悍將 29 16-13-0 0.552 1 4 台鋼雄鷹 32 17-14-1 0.548 1 5 樂天桃猿 30 13-16-1 0.448 4 6 中信兄弟 31 9-21-1 0.300 8.5

戰績小提示：

▲統一獅洋投獅帝芬今日先發交手中信兄弟，目標本季第5勝，並幫助球隊攻取龍頭寶座。（圖／統一獅提供,2026.5.8）

▲味全龍洋投魔神龍過去2個賽季效力樂天桃猿，今日將首度對決老東家，目標替球隊終止3連敗，保住龍頭寶座。（圖／味全龍提供,2026.5.6）

▲富邦悍將近期拉出一波3連勝，今日推出洋投魔力藍先發交手台鋼雄鷹，目標龍頭寶座。（圖／富邦悍將提供,2026.5.8）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（15）日共有3場比賽，近期吞下3連敗的中信兄弟，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，交手統一7-ELEVEn獅洋投獅帝芬（Jackson Stephens）；味全龍回到天母主場迎戰樂天桃猿，魔神龍（Marcelo Martinez）首度對決老東家，遭遇桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）；富邦悍將近期打下3連勝，今日推出魔力藍（Shawn Morimando）繼續搶勝，強碰台鋼雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）。龍隊目前僅以0.5場勝差領先獅隊，僅以1場勝差領先悍將、雄鷹，若龍隊今日落敗、獅隊獲勝，龍頭將換人坐，且由悍將與雄鷹的戰果決定龍隊離開龍頭後的排名。🟡亞太賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第2，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽7場，拿下4勝2敗，防禦率1.91。獅帝芬本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失4分，對戰防禦率6.75。兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.98。勝騎士去年與獅隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失2分，對戰防禦率2.57。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第1，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率0.39。魔神龍過去2個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽5場，拿下1勝4敗，防禦率4.10。麥斯威尼過去未曾與龍隊交手，今日將是生涯初次對決。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名聯盟第3，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率2.00。本季魔力藍與雄鷹有過1次交手，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。雄鷹目前排名第4，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.61。艾速特去年與悍將交手8次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：26至27度降雨機率：20%📍天母球場（室外球場）氣溫：24至25度降雨機率：20%📍新莊球場（室外球場）氣溫：24至25度降雨機率：20%