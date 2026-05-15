效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（15）日台灣時間17點30分，先發交手聯盟龍頭KT巫師隊，目標本季第4勝，這是王彥程旅韓生涯首度與KT隊碰頭。KT隊推出國家隊等級的側投高永表應戰，對王彥程來說，這一仗不好打。《NOWnews》為讀者整理5月15日韓職SOOP線上免費直播資訊，以及賽前分析。
王彥程拚本季第4勝 首次碰上龍頭KT巫師
王彥程目前在韓職出賽8場，拿下3勝2敗，共投44.1局，防禦率2.64，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程尚未與KT隊交過手，今日將是生涯首度對決。王彥程前1場出賽是在5月9日，先發交手LG雙子隊，主投6.1局失3分，最終拿下本季第3勝。
韓華隊目前以18勝21敗，勝率4成62，並列聯盟第6位，距離龍頭KT巫師隊有6.5場勝差。韓華隊昨日打線大爆發，全隊敲出12支安打，成功突破培證隊強投安佑鎮，加上投手群僅讓對手敲出1支幸運安打，終場就以10：1輕取培證隊。
KT巫師推經典賽國手高永表先發 王彥程這仗不好打
KT隊今日推派側投高永表應戰，本季出賽7場，拿下1勝3敗，防禦率5.50，高永表前次出賽是5月9日，先發交手起亞虎，主投5局失5分最終無關勝敗。高永表曾在4月1日先發對決韓華隊，當時主投5場失3分，最終無關勝敗。
KT隊目前以24勝14敗1和、勝率6成32排名聯盟龍頭，領先第2名的三星獅隊1場勝差。KT隊前役與SSG隊經歷了一場「打擊大戰」，團隊敲出9安換回10分，卻不敵對手的13安、16分，最終以10：16敗給SSG隊。
📍韓華鷹 VS KT巫師對戰資訊：
比賽時間：17：30
比賽地點：水原棒球場
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程目前在韓職出賽8場，拿下3勝2敗，共投44.1局，防禦率2.64，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程尚未與KT隊交過手，今日將是生涯首度對決。王彥程前1場出賽是在5月9日，先發交手LG雙子隊，主投6.1局失3分，最終拿下本季第3勝。
韓華隊目前以18勝21敗，勝率4成62，並列聯盟第6位，距離龍頭KT巫師隊有6.5場勝差。韓華隊昨日打線大爆發，全隊敲出12支安打，成功突破培證隊強投安佑鎮，加上投手群僅讓對手敲出1支幸運安打，終場就以10：1輕取培證隊。
KT巫師推經典賽國手高永表先發 王彥程這仗不好打
KT隊今日推派側投高永表應戰，本季出賽7場，拿下1勝3敗，防禦率5.50，高永表前次出賽是5月9日，先發交手起亞虎，主投5局失5分最終無關勝敗。高永表曾在4月1日先發對決韓華隊，當時主投5場失3分，最終無關勝敗。
KT隊目前以24勝14敗1和、勝率6成32排名聯盟龍頭，領先第2名的三星獅隊1場勝差。KT隊前役與SSG隊經歷了一場「打擊大戰」，團隊敲出9安換回10分，卻不敵對手的13安、16分，最終以10：16敗給SSG隊。
📍韓華鷹 VS KT巫師對戰資訊：
比賽時間：17：30
比賽地點：水原棒球場
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