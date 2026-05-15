美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎今（15）客場迎戰紐約大都會，效力老虎的旅美好手李灝宇，此戰未獲出賽機會，老虎打線雖在首局就攻下3分，但大都會打線全場狂掃5發全壘打，終場大都會就以9：4擊敗老虎，系列賽三連戰完成橫掃。
老虎首局就開轟 大都會手感持續升溫
老虎首局靠著沃克曼（Gage Workman）的三分砲取得3：0領先，3局下，大都會菜鳥尤因（A.J. Ewing）從老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）手中敲出一發陽春砲，同時也是大聯盟生涯首轟，幫助大都會將落後縮小到1：3。
打線狂掃5轟 大都會系列賽完成橫掃
4局下，貝提（Brett Baty）掃出一發中外野兩分砲，將比分扳平，5局上，大都會先是靠著索托（Juan Soto）帶有一分打點的安打將比分反超，隨後韋恩托斯（Mark Vientos）敲出三分砲，大都會取得6：3領先。
6局下，大都會採取強迫取分戰術再添一分，7局下索托開轟，敲出一發陽春砲本季第8轟出爐，大都會8：3領先老虎，8局上，老虎靠著丁格勒（Dillon Dingler）的陽春砲追回一分，但8局下，塞米恩（Marcus Semien）再敲出一發陽春砲，將領先擴大至9：4，老虎在最後半局反攻無果，終場以4：9不敵大都會。
大都會近期狀態明顯回溫，近10場比賽拿下7勝3敗，而老虎在對上大都會的系列賽慘遭橫掃後，近10場僅拿下2勝8敗，目前以19勝25敗在美聯中區排名墊底。
資料來源：《MLB》
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老虎首局靠著沃克曼（Gage Workman）的三分砲取得3：0領先，3局下，大都會菜鳥尤因（A.J. Ewing）從老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）手中敲出一發陽春砲，同時也是大聯盟生涯首轟，幫助大都會將落後縮小到1：3。
打線狂掃5轟 大都會系列賽完成橫掃
4局下，貝提（Brett Baty）掃出一發中外野兩分砲，將比分扳平，5局上，大都會先是靠著索托（Juan Soto）帶有一分打點的安打將比分反超，隨後韋恩托斯（Mark Vientos）敲出三分砲，大都會取得6：3領先。
6局下，大都會採取強迫取分戰術再添一分，7局下索托開轟，敲出一發陽春砲本季第8轟出爐，大都會8：3領先老虎，8局上，老虎靠著丁格勒（Dillon Dingler）的陽春砲追回一分，但8局下，塞米恩（Marcus Semien）再敲出一發陽春砲，將領先擴大至9：4，老虎在最後半局反攻無果，終場以4：9不敵大都會。
大都會近期狀態明顯回溫，近10場比賽拿下7勝3敗，而老虎在對上大都會的系列賽慘遭橫掃後，近10場僅拿下2勝8敗，目前以19勝25敗在美聯中區排名墊底。
資料來源：《MLB》