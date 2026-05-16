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中信兄弟1：0統一獅

富邦悍將6：3台鋼雄鷹

味全龍3：1樂天桃猿

中華職棒今（16）日三地開打，統一獅「大醫生」布雷克先發對戰中信兄弟，熱投102球投完九局僅被敲零星7安打，因宋晟睿三壘安打與張仁瑋適時安打失掉1分，繳出優質投球表現，但獅子軍關鍵時刻打線熄火，前兩局打點圈機會都留下殘壘，後續也無法打回分數，讓布雷克吞下中職生涯首次完投敗，也讓兄弟本季第二次取得連勝。⚾️5/16中職戰果：中信兄弟在六局上靠著宋晟睿的三壘安打與張仁瑋的適時一擊，攻下全場唯一1分。反觀統一獅打線全場熄火，數度錯失得點圈進攻機會，最終兄弟在先發德保拉6局無失分及牛棚聯手壓制下，以1：0完封獅隊，收下本季第二次二連勝。獅隊資深洋投布雷克此役表現精采，完投九局僅失1分且無四死球，無奈未獲打線奧援，悲情吞下生涯首次完投敗。他不僅成為獅隊隊史37年來首位「完投9局、僅失1分且無四死球」的敗戰投手，也是聯盟歷史上第4位寫下此悲情紀錄的球員。味全龍此役派出曾仁和掛帥先發對戰他的前東家樂天桃猿，他繳出6局僅失1分、無四死球的優質先發表現，搭配牛棚陳暐皓、林凱威與終結者陳冠偉聯手封鎖，成功壓制樂天打線。進攻方面，味全龍前兩局便發動攻勢，靠著郭天信安打串聯、對手暴投，以及劉俊緯的適時安打攻下3分奠定勝基。雖然樂天在五局上追回1分，但後續攻勢難以串聯，終場味全龍就以3：1擊敗樂天桃猿，順利保住龍頭寶座。富邦悍將主場迎戰台鋼雄鷹，吸引破萬名球迷湧入新莊城堡。富邦此役火力全開狂掃13支安打，前四局每局都有分數進帳，早早取得6：0大幅領先，加上日籍先發投手鈴木駿輔6局僅失1分的優質好投，帶著5分優勢進入第九局。不料九局上風雲變色，台鋼發動反攻，面對富邦後援廖任磊接連敲安形成滿壘，並靠著魔鷹的安打追回2分，將比數追至3：6，也逼出今天本不該登板的富邦守護神曾峻岳。曾峻岳登板先投出一次保送，接著在滿壘局面下連續三振王柏融、劉時豪，最終成功用再見三振關門，率領富邦6：3奪下本季最長五連勝。