「短暫外出到底要不要關冷氣？」夏季電價6月起跑，信義居家點破常見省電迷思：離開1小時內溫度調高即可，頻繁開關反而耗電。掌握四大冷氣保養原則，提升冷房效率又省荷包。
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在日常維護部分，展睿空調建議每2週至1個月清洗一次濾網，避免灰塵阻塞迴風、增加壓縮機負擔；溫度可設定在26至27度，並搭配循環扇或風扇使用，讓冷空氣更均勻擴散，提升冷房效果。若冷氣已出現異味、風量變小或冷房效果下降，可能代表機體內部已累積黴菌與污垢，建議安排專業廠商進行拆機保養，透過檢測、拆洗與運轉測試，恢復設備效率。信義居家也提醒，建議每年至少安排一次冷氣機專業清洗保養。
因應夏季冷氣清洗需求增加，信義居家即日起至9月30日推出冷氣清洗優惠專案，分離式冷氣室內機優惠價每台1,899元起，並提供標準清洗、抑菌清洗與深層保養等方案。信義居家提醒，家中若有長輩、幼童或過敏族群，更應重視空氣品質與設備保養，提前為夏季用電與居家健康做好準備。
信義居家觀察，許多民眾常等到冷氣不冷、出現異味或耗電量增加時，才意識到設備需要清潔。事實上，冷氣若長時間未清洗，內部容易累積灰塵、黴菌與細菌，影響冷房效率，也可能影響居家空氣品質。信義居家近期攜手臺北市中正區樂齡學習中心舉辦「居家冷氣保養與節能講座」，分享冷氣保養知識、常見問題與節能技巧。
為提升民眾對冷氣保養與節能的正確認識，信義居家2026年將與臺北市中正區樂齡學習中心共同舉辦9場「信義好生活講座」，除冷氣保養外，後續也將規劃除蟲防治、整理收納、無障礙空間與房屋修繕等主題，期望透過貼近生活的專業知識分享，協助民眾打造更安心舒適的居家環境，並吸引更多民眾參與樂齡學習。
信義居家指出，平台長期與多家專業廠商合作，並透過「信義居家認證合作廠商」制度進行品質把關。2026年認證合作廠商包含家必潔有限公司、慶榮國際冷氣有限公司、好師傅居家清潔與展睿空調等，提供冷氣清洗、保養與檢修服務，協助民眾依不同需求選擇適合方案。
信義居家冷氣清洗優惠：https://livinglife.com.tw/service/aircon-cleaning