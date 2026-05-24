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Hi-Fi Un!corn配合轉場拍照 各種姿勢都願意擺

穿頒獎典禮服裝受訪 公司代表誠意滿滿

▲Hi-Fi Un!corn受訪拍照來者不拒，轉多個場景都不喊累。（圖／記者邱曾其攝）

▲Hi-Fi Un!corn聽攝影大哥的話，比出專屬愛心姿勢拍照。（圖／記者邱曾其攝）

▲福嶌崇人（中）甚至聽到「坐地板拍」二話不說坐下，相當親民。（圖／記者邱曾其攝）

▲Hi-Fi Un!corn希望未來能有更多來台表演的機會。（圖／記者邱曾其攝）

▲Hi-Fi Un!corn受訪拍照超配合，各種姿勢都願意擺出來。（圖／記者邱曾其攝）

韓國樂團Hi-Fi Un!corn隸屬知名經紀公司FNC娛樂，雖然出道至今已經3年，但現在正好處於一個很微妙的階段，說是新人，好像已經不是；但要說資深，又還沒到那種游刃有餘、什麼場面都見怪不怪的程度。不過，也因為還保有這種「正在成長中」的狀態，反而更能感受到他們身上很真實的那股熱情，對每一次訪問、每一場演出，甚至每一次海外行程，都還是會很認真去面對。像這次來台接受媒體訪問，FNC透露直接讓他們穿著頒獎典禮的正式服裝現身，還願意坐在地板擺拍，對待行程的重視程度，光從細節就看得出來。這次Hi-Fi Un!corn與《NOWNEWS今日新聞》的採訪其實發生了一個小插曲，因為記者記錯訪問總時長，導致整體流程臨時調整，原本的訪談時間減短，所以拍照時間拉長。這種狀況如果放在其他大牌韓星身上，現場氣氛多少都會有點緊繃，畢竟不少韓國經紀公司對流程非常嚴格，常常拍沒幾分鐘，旁邊工作人員就開始倒數催促，甚至有些還會要求照片得先經過公司「審照」確認過才能使用，但Hi-Fi Un!corn完全不是這種類型。5位成員從頭到尾都很配合轉場，完全沒有露出不耐煩的樣子，攝影大哥一句「前面2位來個愛心」，大家立刻切換模式；下一秒喊「帥一點」又瞬間進入樂團氛圍，不管抱肩、靠背、抬腿、搞怪動作幾乎照單全收，拍到後面甚至開始自己加動作，當聽到「坐地板拍」二話不說立刻坐下，整個現場氣氛意外輕鬆，也看得出他們對工作有多投入。而且這次接受台灣媒體訪問時，他們是直接穿著頒獎典禮用的衣服到場。對不少出道幾年的團體來說，媒體聯訪可能只是忙碌行程中的其中一站，但Hi-Fi Un!corn給人的感覺比較像是，只要是正式見面，就會想好好準備、認真對待，這種重視感其實在現場很容易感受得到。訪問結束後，公司代表也特別向媒體致謝，坦言成員們一直都很喜歡台灣，也很希望之後能更常來台演出，獲得參加音樂季的機會，以及跟粉絲有更多近距離互動。某種程度上，也能從這些小細節看出一間公司與老闆的氣質，因為藝人呈現出來的樣子，其實就跟平常被怎麼對待有關。