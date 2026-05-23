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▲洪佩瑜（如圖）這次入圍多項大獎，她坦言私心想拿專輯獎，因為對團隊來說是很棒的鼓勵。（圖／記者林柏年攝影）

歌手洪佩瑜憑著專輯《開》一舉入圍金曲獎「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳華語女歌手」，將與天后蔡依林角逐歌后，她今（23）日出席2026 hito流行音樂獎，吐露心情說：「拿不拿得到（獎），我覺得就是看老天。」洪佩瑜也透露自己私心想拿專輯獎，對團隊來說是很棒的鼓勵。而金曲獎前，洪佩瑜似乎瘦了，她坦言每次有重要的事情發生時，身體就會開始「消風」，最近確實瘦了1、2公斤。洪佩瑜將與蔡依林、彭佳慧、單依純、劉艾立以及陳嫻靜角逐歌后，被問到有沒有信心打敗蔡依林？她謙虛表示：「我覺得那個要靠評審老師們，以及靠一些運氣，所以我就當天開心去參加，然後不管誰得獎我都會大聲尖叫。」洪佩瑜認為能入圍金曲獎，就是一個很好的肯定，「拿不拿得到，我覺得就是看老天。」洪佩瑜這次入圍多項大獎，她坦言私心想拿專輯獎，因為對團隊來說是很棒的鼓勵。不過，她也坦言沒有入圍詞、曲覺得有點小小可惜，但還是很開心專輯能夠獲得評審的青睞。另外，洪佩瑜今日不僅頂著極短髮亮相，身形也似瘦了一些，對此她透露：「其實是有一個體質，就是每次有重要事情發生的時候，我就會開始『消風』。也沒有少吃，就是體質。」洪佩瑜表示現在體重跟先前相比覺得只差個1、2公斤，自己沒有特別去看醫生，就把它當成是一個警訊，反而會更注意身體。