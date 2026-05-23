美國總統川普（Donald Trump）的女兒、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）傳成為伊朗特工的刺殺目標，近期落網的32歲恐怖份子被查出曾發誓要殺死伊凡卡，為其精神導師報仇，還搜出伊凡卡豪宅的設計圖。
恐怖份子威脅殺死伊凡卡 搜出豪宅設計圖
紐約郵報報導，32歲恐怖份子穆罕默德·巴基爾·薩阿德·達烏德·阿爾薩迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi），5月15日在土耳其落網並被引渡至美國，目前因為在歐洲及美國境內發動與企圖發動18起襲擊而遭到美國司法部起訴。
消息人士指出，阿爾薩迪曾發誓要殺死伊凡卡，落網時還搜出伊凡卡在佛州豪宅的建築設計圖。據稱他是為了報復伊朗軍事領袖蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）6年前在巴格達遭美軍無人機空襲身亡，進而將報復目標對準川普的家人。
曾任伊拉克駐華盛頓大使館副武官的坎巴爾（Entifadh Qanbar）表示，「在蘇雷曼尼被殺後，阿爾薩迪到處告訴別人：『我們必須殺了伊凡卡，讓川普家像燒毀我們的家園一樣付之一炬。』我們隨後也聽說，他手上確實掌握了伊凡卡在佛州豪宅的鳥瞰設計圖。」另一位知情人士也證實此事。
阿爾薩迪先前在X平台上發布了一張地圖照片，內容清晰顯示伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）價值2400萬美元的佛州豪宅所在地，還用阿拉伯文留下恐嚇訊息：「我對美國人說，看看這張照片，要清楚不管是你們的宮殿還是特勤局都保護不了你們。我們目前正處於監視與分析階段。我告訴過你們，我們的報復只是時間問題。」
伊朗、真主黨雙料特工 為精神導師復仇
阿爾薩迪是恐怖組織「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah）與伊朗革命衛隊的雙料特工。華府智庫「新線研究所」（New Lines Institute）資深研究員茨爾科夫（Elizabeth Tsurkov）指出，阿爾薩迪與蘇雷曼尼關係極其密切，與接替蘇雷曼尼職位的聖城軍準將卡尼（Esmail Qaani）也關係匪淺。蘇雷曼尼生前對阿爾薩迪而言如同父親一般的存在，是他的精神寄託。
另外，阿爾薩迪上週在土耳其落網時，身上竟然持有一本伊拉克總理親自批准才能核發的「伊拉克公務護照」，這讓他可以自由出境、在伊拉克機場免安檢，並輕易取得他企圖密謀發動恐怖襲擊的各個西方國家的簽證。
這名涉嫌與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有深度聯繫的恐怖嫌犯，目前正被單獨囚禁於紐約布魯克林大都會拘留所（MDC Brooklyn）。
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紐約郵報報導，32歲恐怖份子穆罕默德·巴基爾·薩阿德·達烏德·阿爾薩迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi），5月15日在土耳其落網並被引渡至美國，目前因為在歐洲及美國境內發動與企圖發動18起襲擊而遭到美國司法部起訴。
消息人士指出，阿爾薩迪曾發誓要殺死伊凡卡，落網時還搜出伊凡卡在佛州豪宅的建築設計圖。據稱他是為了報復伊朗軍事領袖蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）6年前在巴格達遭美軍無人機空襲身亡，進而將報復目標對準川普的家人。
曾任伊拉克駐華盛頓大使館副武官的坎巴爾（Entifadh Qanbar）表示，「在蘇雷曼尼被殺後，阿爾薩迪到處告訴別人：『我們必須殺了伊凡卡，讓川普家像燒毀我們的家園一樣付之一炬。』我們隨後也聽說，他手上確實掌握了伊凡卡在佛州豪宅的鳥瞰設計圖。」另一位知情人士也證實此事。
阿爾薩迪先前在X平台上發布了一張地圖照片，內容清晰顯示伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）價值2400萬美元的佛州豪宅所在地，還用阿拉伯文留下恐嚇訊息：「我對美國人說，看看這張照片，要清楚不管是你們的宮殿還是特勤局都保護不了你們。我們目前正處於監視與分析階段。我告訴過你們，我們的報復只是時間問題。」
伊朗、真主黨雙料特工 為精神導師復仇
阿爾薩迪是恐怖組織「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah）與伊朗革命衛隊的雙料特工。華府智庫「新線研究所」（New Lines Institute）資深研究員茨爾科夫（Elizabeth Tsurkov）指出，阿爾薩迪與蘇雷曼尼關係極其密切，與接替蘇雷曼尼職位的聖城軍準將卡尼（Esmail Qaani）也關係匪淺。蘇雷曼尼生前對阿爾薩迪而言如同父親一般的存在，是他的精神寄託。
另外，阿爾薩迪上週在土耳其落網時，身上竟然持有一本伊拉克總理親自批准才能核發的「伊拉克公務護照」，這讓他可以自由出境、在伊拉克機場免安檢，並輕易取得他企圖密謀發動恐怖襲擊的各個西方國家的簽證。
這名涉嫌與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有深度聯繫的恐怖嫌犯，目前正被單獨囚禁於紐約布魯克林大都會拘留所（MDC Brooklyn）。
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