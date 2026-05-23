我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎接即將到來的端午節，今天記者會現場特別安排了「齊心包粽」的趣味互動，（圖／主辦單位提供）

▲「2026雲林褒忠花鼓文化節」記者會，由鄉長陳建名親自敲響啟動儀式，揭曉今年度活動亮點，（圖／主辦單位提供）

雲林縣褒忠鄉公所今（23）日召開「2026雲林褒忠花鼓文化節」記者會，由鄉長陳建名親自敲響啟動儀式，揭曉今年度活動亮點，包括首度跨界聯名日本經典知名IP「巴布豆（BOBDOG）」擔任超人氣吉祥物 ，以及邀請金曲歌后孫淑媚等超強卡司助陣 ，為即將於6月19日在褒忠夜市登場的端午嘉年華揭開序幕 。褒忠鄉長陳建名表示，花鼓陣是褒忠鄉最具代表性的文化瑰寶與精神象徵。今年活動全面升級，於6月19日由朝氣蓬勃的「花鼓健走」揭開序幕，號召全國愛好運動民眾一同加入，完賽者可獲精美紀念禮。午後由萬眾期待的「花鼓踩街遊行」接棒，藝陣隊伍將浩浩蕩蕩走進褒忠大街小巷，展現傳統文化魅力。為了吸引更多年輕世代與親子家庭參與，今年文化節特別規劃多元豐富的周邊體驗項目，包括超萌跨界，邀請深受大眾喜愛的日本經典知名IP「巴布豆（BOBDOG）」，擔任活動超人氣吉祥物 ，為傳統文化節慶注入活潑創新童趣意象。陳建名鄉長今天搶先公開6月19日「花鼓晚會」的超強演出陣容。他說，今年舞台星光熠熠，不僅邀請到「金曲歌后-孫淑媚」壓軸獻唱，還有「台饒嘻哈天團-草屯囝仔」、「新生代創作藝人-班恩」以及帶來震撼視覺的「KMF極限火舞團」，強大星光令人期待，再配合兩階段的驚喜大摸彩，陳鄉長豪氣表示，一定要讓民眾從早到晚驚喜不斷 。此外，活動會場將特別規劃趣味盎然的小火車體驗，以及充滿手作樂趣的手作DIY課程，搭配匯聚在地特色美食與文創攤位的花鼓市集，讓來到褒忠的遊客既品嘗了道地風味，又親身體驗工藝之美。為了迎接即將到來的端午節，今天記者會現場特別安排了「齊心包粽」的趣味互動，鄉長及貴賓們在社區媽媽指導下，親手學包粽子，雖然有人是第一次包粽子，動作並不俐落，依然賣力完成作品，陳建名說，包粽子與花鼓文化都是傳統文化與手藝，希望藉由更多活動讓傳統文化一代傳一代。