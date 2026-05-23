我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜開箱過的阿拉伯宮傳出將25億易主。（圖／翻攝自下面一位YouTube）

位在宜蘭頭城、擁有超高知名度的「榮梓博物館」，因外觀宛如中東皇宮，也被外界稱作「阿拉伯宮」，這座坐擁龜山島海景的超級豪宅，近日傳出即將易主消息，市場更盛傳商品條碼策進會執行長林暉準備砸下25億元收購，引發各界熱議，隨著話題延燒，綜藝天王胡瓜日前也在節目中首度深入開箱，再度讓這棟神祕豪宅成為焦點。胡瓜在網路節目《下面一位》中造訪這座豪宅，一打開門就被眼前景色震撼，從屋內便能直接遠眺龜山島，讓他忍不住驚呼景色實在太誇張。整座建築佔地超過3600坪，相當於約1.6座足球場，由已故宜蘭企業家林昭文於2006年斥資打造，白色宮殿搭配海景與大片綠地，宛如電影場景。除了氣派外觀，阿拉伯宮內部更像藝術博物館。豪宅內擺滿巨型玉石、水晶燈、古董名畫、中東地毯與金箔裝飾，甚至還有專門為妻子打造的中式庭園「桂香園」。胡瓜參觀時頻頻驚呼：「這不是有錢而已，這根本是藝術等級！」其中最讓他震撼的，還包括透明玻璃床與貼滿金箔的皇室風主臥室，奢華程度讓他直喊「比皇宮還高級」。豪宅不只建造成本驚人，後續維護費更是驚人。據屋主友人透露，阿拉伯宮每月光維護費就高達2、30萬元，就連外牆油漆也不是一般塗料，一次重新補漆就要花費約2千萬元。胡瓜得知後也當場傻眼，笑說：「連衛生紙盒都比我家高級！」近期市場傳出，商品條碼策進會執行長林暉有意以25億元收購阿拉伯宮。不過負責銷售的不動產公司則表示，目前雙方確實有接觸，但尚未正式成交，而外界流傳的25億元也並非最終成交價。儘管交易仍未拍板，但這座被稱為「全台最神祕豪宅」的阿拉伯宮，已再度掀起外界關注。