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▲蘇慧倫（如圖）順利拿下2026 hito流行音樂獎「hito年度十大華語歌曲」、「hito STAR全能藝人」雙料肯定。（圖／記者林柏年攝影）

蘇慧倫睽違五年推出《輕重Aftersun》專輯，順利拿下2026 hito流行音樂獎「hito年度十大華語歌曲」、「hito STAR全能藝人」雙料肯定。出道36年的她，今晚（23日）帶來特別演出，精挑細選16首經典曲目串燒。值得一提的是，當大螢幕播起1993年〈我一個人住〉MV時，畫面上昔日神情與台上的她幾乎沒有改變，女神風采依舊讓觀眾看了讚嘆不已。蘇慧倫今晚登上2026 hito流行音樂獎舞台，特別重新編排出〈在我生命中的每一天〉、〈愛我好嗎〉、〈戀戀真言〉、〈旋轉門〉、〈追得過一切〉、〈失戀萬歲〉、〈Lemon Tree〉等16首經典歌曲串燒，帶著大家走進蘇慧倫的時光走廊，掀起滿滿回憶殺。今年迎來出道36週年的蘇慧倫，當大螢幕播起1993年〈我一個人住〉MV時，畫面上昔日神情與台上的她幾乎沒有改變，始終如一的優雅與美貌讓人驚訝不已。蘇慧倫這次在2026 hito流行音樂獎以〈就說給我聽〉榮獲「2026 hito年度十大華語歌曲」，並拿下「hito STAR全能藝人」雙料肯定。蘇慧倫表示：「謝謝Hit Fm，謝謝hito流行音樂獎，謝謝告五人雲安創作出〈就說給我聽〉這首好歌，也謝謝一路以來支持我的歌迷與觀眾。走到現在，還能持續在音樂和戲劇裡感受到快樂與投入，也一路留下不同階段的作品，對我來說是一件很珍貴的事。」蘇慧倫去年發行第17張專輯《輕重Aftersun》，展現音樂的深度與生命的厚度，她將自己化身為說書人，用音樂講述每個人都會面臨的生命選擇，無論是學習放手、勇敢決定，還是無常。這張專輯對蘇慧倫而言，是一次對人生輕重的深刻體悟，也是與歌迷分享珍惜當下的最佳時機。