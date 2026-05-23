我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 hito流行音樂獎今（23）日晚間在台北小巨蛋登場，動力火車顏志琳、尤秋興擔任頒獎人，一上台就把典禮變成大型綜藝節目現場，從嫌麥克風太高、自虧身高比Ozone矮，到鬧著要把獎「自己收走」，整段笑點沒停過。他們接連頒發最佳樂團、最佳數位單曲與最受歡迎男女歌手，不只瘋狂虧自己，還當場向告五人鼓手哲謙公開挖角，「我們明年要拿樂團獎。」尤秋興甚至唱〈忠孝東路走九遍〉大走音，自嘲「一唱大家都知道」所以可以拿最佳單曲，讓全場笑到不行。動力火車一出場頒獎，尤秋興就因為麥克風太矮，直喊「都怪我們爸爸媽媽」讓他們長得不夠高，接著準備頒發偶像獎項，提到他們的偶像是哈林，不過動力火車才是鼻祖，對於能在不同世代被大家看見感到榮幸，下一秒就說：「這獎我們先收走了。」讓顏志琳傻眼：「我們是來頒獎，不是拿獎！」然後頒發最佳樂團獎，尤秋興再次幽默的說，動力火車跟樂團沾不上邊，所以今年決定找位鼓手加入，預告明年參戰hito拿走最佳樂團獎盃；後來得獎者是告五人，他們一現身就對著動力火車喊「表哥好」，準備下台前，尤秋興就對鼓手哲謙喊：「後台聊一下，我們需要一個鼓手。」也恭喜他們的表弟今晚得獎。接著頒發最佳數位單曲，尤秋興再度對準麥克風說：「這我不好意思自己講啦～」隨後高唱《忠孝東路走九遍》結果大走音笑翻全場，他就喊：「一唱大家都知道！」覺得自己果然可以勝任獎盃；接著獎項頒發給Ozone，6位高帥成員彎腰發表感言，尤秋興就語重心長的嘆：「果然，演藝圈沒有人比我們矮。」變相稱讚Ozone長得有夠高。最後，他們一連揭曉最受歡迎男女歌手，尤秋興依然想拿獎，叫長髮的顏志琳向後轉，說他的「背殺模樣」也是女歌手；接著再說：「最受歡迎男歌手已經在我右邊了！」指著顏志琳說他嗓音獨特，很有自己的味道，然後就湊過去聞：「恩，有那個味道！」立即被顏志琳阻止：「你不要誇我，我沒要單飛！」整個環節妙語如珠逗得大家哈哈大笑。