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▲PSY在大巨蛋大跳〈江南Style〉，現場萬名歌迷也跟著又唱又跳。（圖／讀者提供）

韓國天王PSY（鳥叔）今（23）日晚間現身臺北大巨蛋，擔任中信兄弟賽後演出嘉賓，他不只成為首位坐著敞篷車繞場登場的韓星，後方更跟著大批車隊，宛如演唱會等級排場，一出場全場氣氛瞬間炸裂，萬名球迷尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂，他更是在演出〈Gentleman〉到〈That That〉等5首後再次加碼〈江南Style〉，並要求大家跟著跳，直言：「不跳我回韓國！」讓全場都嗨翻。PSY一登台就火力全開，直接霸氣要求全場起立，大喊：「全部站起來！」甚至還半開玩笑威脅觀眾：「如果有人不跳，我就立刻回韓國！」他認為觀眾拿著手機錄影反而無法真正享受演出，因此不斷要求大家把手機放下，「手機錄到自己聲音，你們就不敢尖叫；怕畫面晃到，也不敢跳！」現場瞬間變成大型派對。最誇張的是，PSY這次特地在大螢幕放上「空耳歌詞」，讓全場球迷可以跟著一起唱韓文歌曲。從〈Gentleman〉到〈That That〉，再到經典神曲〈江南Style〉，幾乎整座大巨蛋都能跟著合唱，氣氛宛如韓國演唱會現場。PSY看到全場一起大合唱後也相當驚喜，不斷露出滿意笑容。演出過程中，PSY也不忘拿稍早的開球糗事開玩笑。他笑說：「現在跟剛剛開球氣氛完全不同，是因為我的墨鏡嗎？還是我太會跳舞了？但可以確定的是，不是因為我的棒球實力！」一句話笑翻全場。稍早他開球連投3次都失敗，還自爆因為肩膀受傷，所以狀態不太好。演出尾聲，PSY更突然宣布加碼安可，還霸氣表示：「現在開始是我送給你們的禮物，不用煙火、不用燈光、不用伴舞，只要有人沒跳，我就立刻回韓國！」隨後再度唱起〈江南Style〉，整顆大巨蛋瞬間陷入瘋狂模式，所有觀眾幾乎全體起跳，後排甚至有人邊跳邊苦笑喊：「太累了！」但也讓球迷見識到韓國天王等級的舞台掌控力。