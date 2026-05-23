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▲工策會攜手好禮協會與伴手禮業者展售人氣商品，現場買氣熱絡。（圖／工策會提供）

▲25家臺中優質品牌齊聚南投服務區，展現臺中在地創新能量。(圖／工策會提供）

伴手禮不僅是美味的傳遞，更是城市文化與在地人情味的縮影 。為推廣台中優質品牌、拓展多元銷售通路，台中市工商發展投資策進會主動出擊，今、明兩天攜手25家台中知名伴手禮品牌，在國道南投服務區舉辦「台中市十大伴手禮快閃市集」，讓南來北往旅客一次就能買齊 。工策會副總幹事王文興表示，工策會為推廣在地好物，攜手新東陽、高速公路局與台中市好禮協會，帶領台中業者跨出台中，藉由南投服務區高人流場域，舉辦台中市十大伴手禮快閃市集，展現市府團隊帶領業者拓辟市場的決心，期盼透過展售活動，提升台中伴手禮品牌全國能見度，也請南來北往旅客將臺中的幸福滋味帶回家 。臺中市好禮協會理事長王曉薇感謝工策會鼎力相助 。她強調，實體展售帶來的直接互動，對提升品牌曝光與通路訂單有極大助益 。工策會長期作為業者的最強後盾，今年在總幹事陳學聖的帶領下，更積極協助在地品牌啟動數位轉型 。藉由結合社群媒體、自媒體與數位行銷策略，精準鎖定百貨商場及高消費力場域，一步步引領臺中伴手禮大步邁進國內及國際重要市場 。工策會指出，本次參展陣容相當亮眼，齊聚了25家兼具傳統與創新美味的特色品牌 。包含屢獲殊榮的犁茶品記、巴部屋工房、熊介巧曲奇餅乾、炳叔烤玉米、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、茶境天使、微笑天使烘焙坊、 豬寶妹、Flair視障工作坊，以及大呷麵本家等 。展售商品從精緻糕點、特色飲品到美味小點心應有盡有，充分展現臺中豐沛的創新能量 。工策會誠摯邀請行經南投服務區的旅客，務必停下腳步逛逛市集，用味蕾感受臺中獨特的文化魅力，以實際行動支持在地用心經營的優質品牌 。