臉書社團近日出現一篇暖心尋人文，一名男網友分享自己在小時候與陌生姐姐的合照，透露對方當年不但主動合影，還依照名牌資訊寄了禮物與卡片到學校，讓他一直想當面道謝。原PO公開17年前的手寫卡片後，引發大量網友討論，貼文短時間內突破1.8萬讚，沒想到不到1小時，還真的有網友神出「甜甜姐姐」本人，不少人也湧入她的IG留言朝聖，紛紛大讚「人美心也美」。
尋找17年前「甜甜姐姐」！他PO暖心卡片暖回憶：想當面感謝
該名網友在臉書社團「老照片交流道」以及Threads同步發文表示，照片拍攝時間約在民國98年10月，地點則是台北士林科教館。當時他參加牙醫師公會為偏鄉小學舉辦的戶外教學活動，身上穿的也是活動服裝。
原PO回憶，當年自己才8歲，被一位長相清秀、眼睛很大的姐姐拉去合照，對方當時還記下他的名字。沒想到幾天後，學校竟收到一份包裹，裡面是一整盒美術繪畫工具，讓他至今印象深刻，即使過了多年依然記得這份寶貴回憶，「真的很想當面感謝她，但可惜沒有記下她的聯繫方式，希望可以在臉書上找到這位善良又漂亮的姐姐。」
除了照片外，原PO之後還翻出當年的手寫卡片。卡片署名日期為「98.10.13」，內容提到：「你還記得我嗎？我是甜甜姐姐，這是XX來台北玩時，我們的合照喔！」並寫道，自己是從原PO的名牌找到學校，才順利把照片寄過去。
卡片中還提到，「XX長得好帥、好可愛，姐姐特別買了一盒小禮物送給你，希望XX喜歡喔！」最後更暖心鼓勵，「XX在台東要乖乖、努力讀書，姐姐會在台北一直幫XX加油喔！」
「甜甜姐姐」太美爆紅！全網驚呼：撞臉林心如、陳喬恩 3小時竟找到本尊
貼文曝光後迅速爆紅，不只吸引超過2.2萬人按讚、上千則留言，還有大批網友開始猜測照片中的女子身份，直呼對方顏值超高，「根本像明星」、「完全撞臉林心如」、「那是個沒有濾鏡和醫美不流行的年代耶」、「陳喬恩的感覺」。
最驚人的是，貼文發出不到1小時，就有網友成功找出本尊，「這位當年的姐姐很漂亮，即便過了那麼多年看她粉專，還是依然美麗」、「網友幫你找到了，姐姐的笑容還是一模一樣呢」。據了解，這名正妹叫做「甜甜姐姐」，平時會在IG分享生活，擁有超過2千名粉絲。
許多網友也立刻湧入她的社群留言，「甜甜姐姐有人找妳，妳要爆紅了」、「人美心善甜甜姐姐！在FB上看到來朝聖」、「感謝妳創造了一個很美的故事」、「真的是善良的人，姐姐從年輕美到現在」、「來朝聖人美心善的甜甜姐姐」。也有網友表示，已幫忙連絡上「甜甜姐姐」的家人，可等待看看對方是否要回覆。
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該名網友在臉書社團「老照片交流道」以及Threads同步發文表示，照片拍攝時間約在民國98年10月，地點則是台北士林科教館。當時他參加牙醫師公會為偏鄉小學舉辦的戶外教學活動，身上穿的也是活動服裝。
原PO回憶，當年自己才8歲，被一位長相清秀、眼睛很大的姐姐拉去合照，對方當時還記下他的名字。沒想到幾天後，學校竟收到一份包裹，裡面是一整盒美術繪畫工具，讓他至今印象深刻，即使過了多年依然記得這份寶貴回憶，「真的很想當面感謝她，但可惜沒有記下她的聯繫方式，希望可以在臉書上找到這位善良又漂亮的姐姐。」
卡片中還提到，「XX長得好帥、好可愛，姐姐特別買了一盒小禮物送給你，希望XX喜歡喔！」最後更暖心鼓勵，「XX在台東要乖乖、努力讀書，姐姐會在台北一直幫XX加油喔！」
「甜甜姐姐」太美爆紅！全網驚呼：撞臉林心如、陳喬恩 3小時竟找到本尊
貼文曝光後迅速爆紅，不只吸引超過2.2萬人按讚、上千則留言，還有大批網友開始猜測照片中的女子身份，直呼對方顏值超高，「根本像明星」、「完全撞臉林心如」、「那是個沒有濾鏡和醫美不流行的年代耶」、「陳喬恩的感覺」。
最驚人的是，貼文發出不到1小時，就有網友成功找出本尊，「這位當年的姐姐很漂亮，即便過了那麼多年看她粉專，還是依然美麗」、「網友幫你找到了，姐姐的笑容還是一模一樣呢」。據了解，這名正妹叫做「甜甜姐姐」，平時會在IG分享生活，擁有超過2千名粉絲。
許多網友也立刻湧入她的社群留言，「甜甜姐姐有人找妳，妳要爆紅了」、「人美心善甜甜姐姐！在FB上看到來朝聖」、「感謝妳創造了一個很美的故事」、「真的是善良的人，姐姐從年輕美到現在」、「來朝聖人美心善的甜甜姐姐」。也有網友表示，已幫忙連絡上「甜甜姐姐」的家人，可等待看看對方是否要回覆。