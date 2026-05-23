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▲張員瑛的師妹女團KiiiKiii首度在臺北大巨蛋演出。（圖／讀者提供）

韓國新生代女團、張員瑛的師妹女團KiiiKiii今（23）日受邀擔任中信兄弟《龍角散草本喉CHANNEL B棒球音樂祭》賽後嘉賓，5位成員首度站上臺北大巨蛋舞台，一現身立刻引發球迷尖叫。她們身穿中信兄弟球衣，以滿滿青春活力帶來精彩演出，也讓現場瞬間變成大型韓流派對。KiiiKiii由Leesol、Sui、Jiyu、Haum與Kya組成，是STARSHIP娛樂繼IVE之後推出的新女團，她們先以出道曲〈I DO ME〉揭開表演序幕，整齊舞步加上穩定唱功，讓不少球迷驚呼完全不像新人，成員們還特地用中文向台灣粉絲打招呼，大喊「大家好」、「你好」，誠意十足。5位成員這次也特地換上中信兄弟球衣，還可愛地轉身秀出背後圖案，甜喊：「我們穿這麼漂亮的球服，大家覺得怎麼樣？」瞬間融化現場球迷，Kya更興奮表示：「今天準備很多舞台，希望大家跟我們一起玩到最後！」全場則以超大歡呼聲回應。而當晚最大高潮，莫過於KiiiKiii帶來超人氣歌曲〈404〉。這首歌過去逆襲韓國音源榜，也成功打開她們知名度。演出前，成員還特地帶動全場一起唱副歌，沒想到音樂一下，大巨蛋萬名球迷幾乎都跟著合唱，震撼場面讓成員們也露出驚喜表情。雖然KiiiKiii仍屬剛出道的新團體，但她們在舞台上的表現相當穩健，不只主動靠近觀眾席與粉絲互動，還頻頻向四周球迷揮手打招呼。Jiyu也感性表示：「能夠近距離跟大家互動真的很幸福。」從高雄AAA到如今登上臺北大巨蛋，KiiiKiii人氣也持續快速攀升。