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▲「啡帆柴燒景觀餐廳」提供場地支持，創辦人王柏雄到場參與，希望透過自然舒適空間，讓照顧者喘口氣。（圖／聯盟提供）

由台灣社福聯盟生活消費合作社主辦的第四場《好好饗宴－家長喘息日》活動，23日於台中「啡帆柴燒景觀餐廳」溫暖舉行 ，邀請多組照顧者家庭、志工與公益夥伴齊聚，在音樂、美食與陪伴中，共度溫馨午後時光 。台灣社福聯盟表示，《好好饗宴》是「家長喘息日計劃」的核心陪伴活動之一 ，希望透過一場簡單卻充滿溫度的聚餐，陪伴長期照顧慢飛天使與身心障礙孩子的家庭，讓緊繃的照顧者能暫時放鬆，好好吃一頓飯、好好喘口氣 。活動現場除了有音樂演出與互動交流外，慢飛天使陳品忻更現場大方獻藝、展現舞蹈才華，贏得全場熱烈掌聲 ，聯盟也希望藉此傳遞溫暖訊息給所有家長：「其實，你們並不孤單 。」為了給予照顧者家庭更長遠的支持，台灣社福聯盟也於現場宣布兩大重要計畫。其一是6月啟動「好好園區」：該園區將結合喘息陪伴、親子活動、療癒放鬆與社群教育，打造專屬照顧者及慢飛孩子的喘息空間，讓家庭能夠安心交流、重新充電 。未來也規劃陸續推出星空《好好饗宴》、好好市集與各類公益活動，提供照顧者與慢飛家庭更多參與、交流與工作的機會 。其次，9月攜手中科大舉辦「把愛拍下來」：將與國立臺中科技大學共同舉辦「全國第一屆《社福公益IP大賽》」 。期盼透過影像、故事與創作，讓更多慢飛天使、照顧者家庭與社福團體的生命故事，被社會大眾深刻看見 。台灣社福聯盟始終相信「公益不只是幫助，而是彼此陪伴」， 一路走來非常感謝企業、學校、社福單位、志工與公益夥伴的投入與支持 ，正因為有大家的共同參與，才能讓《好好饗宴》持續舉辦，並讓這份彼此扶持的力量在社會中溫暖延續 。