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民進黨北市議員洪婉臻22日在議會質詢時指出，目前位於西門町負壓吸菸室仰賴周邊KTV業者協助清潔打掃，向衛生局詢問認養機制，衛生局卻回覆尚無負壓式吸菸區的相關認養事宜，質疑市府在配套措施未完善前便倉促上路。對此，北市衛生局今（23）日晚間發布新聞稿駁斥「絕非事實」，呼籲切勿抹煞善盡社會責任的業者以及基層同仁的付出。衛生局表示，位於西門捷運站4號出口負壓式吸菸室，由中正區公所權管，鄰近的錢櫃KTV業者秉持企業社會責任的精神，願意協助該吸菸室的清掃，市府感謝也肯定業者的付出；至於其餘負壓式吸菸室仍由各權管單位清掃管理，所謂「清潔只靠民間一事」不是事實。衛生局表示，市府參考日本的吸菸區認養措施，本就即將推出企業及民間團體認養辦法，預計近期就會公布，希望透過公私協力方式，加速實現台北成為無菸城市的願景。另外，有關外界關注負壓吸菸區設置經費使用情形，新工處則說明，負壓吸菸區因係屬道路附屬設施，係採用115年度「道路附屬設施改善工程開口契約」執行，並無排擠到北市原有道路相關修繕預算。