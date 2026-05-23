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▲中國山西留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯氣爆事故，已經造成90人死亡，是近17年來中國最嚴重礦災，現場搜救仍在進行。圖為礦坑內部監視器畫面。（圖／翻攝自微博）

中國山西留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯氣爆事故，已經造成90人死亡，是近17年來中國最嚴重礦災，現場搜救仍在進行，但爆炸點附近出現積水，礦場提供的圖紙與實際不符，導致搜救陷入困難。留神峪煤礦屬於山西通洲集團，位於沁水煤田北緣。22日晚間7時許，井下發生瓦斯爆炸，當時有247名礦工在井作業；23日上午6時，201人平安升井；截至23日下午14時，罹難人數上升至90人，現場搜救仍持續進行。央視報導，爆炸點附近出現積水，可能也有部分坍塌，井下存有高濃度一氧化碳等有毒氣體，救援人員正在緊急制定新的救援方案，攜帶救援裝備及大量水管，下井開展搜救及抽排水作業，救援人員下井需要背15公斤重的呼吸器，同時還要攜帶有毒有害氣體報警儀，一旦發出警報就要立馬使用呼吸器；此外，留神峪煤礦給出的圖紙與實際不符，救援人員只能一個個巷道進行搜救，還有部分礦工沒有按要求攜帶隨身的定位卡，這也增加了搜救難度。一名被救出的礦工在醫院受訪，回憶事發當下，「當時我在311工作面的時候，也沒聽見任何響聲，但是，就是出現一股煙。當時聞到就和放炮一樣的硫磺味。我就叫人跑，跑的過程中看到有被煙嗆到的人，當時我也暈了。後來躺了差不多有一個多小時，我自己醒過來，我又把旁邊的人叫起來，跟著出了井。」另名獲救礦工説，「爆炸瞬間的衝擊波將他們炸暈，醒來後井下能見度極低，他們班組4人順著巷道一路摸著逃生。」發生事故的礦場「留神峪煤礦企業」負責人已被逮捕，而且去年礦場就因安全問題，兩度被行政處罰，共罰款約台幣23萬元，如今釀成中國大陸近十年罕見大規模死傷的礦災。