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▲鄭容和（如圖）擔任表演嘉賓，與歌手J.Sheon強強聯手，帶來〈別問很可怕〉、〈孤獨的人（I'm a Loner）〉掀起全場大合唱。（圖／記者林柏年攝影）

韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和今晚（23日）擔任2026 hito流行音樂獎表演嘉賓，首度登上台灣大型頒獎典禮舞台的他，獲得「hito海外創作歌手」。台上，鄭容和展現誠意，以全中文表達感謝：「我從小就熱愛音樂，被音樂治癒，現在竟然能夠因為音樂，拿到這個獎。這讓我更加確定，音樂真的就是 我的全部。」另外，鄭容和不僅大秀中文，現場還以土味情話撩粉：「你臉上有東西，有點可愛。」讓全場女粉絲瞬間暴動！鄭容和今晚帥度爆表，順利拿下「hito海外創作歌手」的他，在台上用中文分享得獎感言：「非常感謝 HitFM 能給我這麼棒的榮譽。我從小就熱愛音樂、被音樂治癒，現在竟然能夠因為音樂拿到這個獎。」鄭容和直言：「這讓我更加確定音樂真的就是我的全部，未來我會繼續用音樂寫出更多棒的歌送給大家，以後也請大家繼續支持我！」鄭容和合作J.Sheon 土味情話狂撩粉鄭容和不僅中文說得標準，台上更用土味情話撩粉：「你臉上有東西，有點可愛。」讓全場粉絲聽了瘋狂尖叫。鄭容和擔任表演嘉賓，與歌手J.Sheon強強聯手，帶來〈別問很可怕〉、神曲〈孤獨的人（I'm a Loner）〉讓台下跟著大合唱。除了特別合作舞台，鄭容和誠意滿滿，一口氣帶來他出道至今的爆紅金曲串燒，還以演唱會的Full Band編制高規格，把最好的演出獻給2026hito流行音樂獎，讓典禮瞬間變成他個人演唱會。最後，鄭容和分享心情說：「今天是美好的一天。」並演唱首張個人正規專輯的主打歌〈One Fine Day〉，為這次演出劃下完美句點。