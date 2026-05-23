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夏威夷當地時間22日晚間9時46分左右，發生芮氏規模6.0強震，震央位於夏威夷大島西南側陸地，事發地點鄰近基拉韋厄火山（Kilauea），當地火山觀測站已展開密切評估。美國地質調查局（USGS）報告，夏威夷當地時間周五晚上9時46分夏威夷州大島（Big Island）西南端霍諾諾-納普普（Honaunau-Napoopoo）附近發生地震，初步測得規模5.9，後上修為6.0，震源深度約22.6公里。夏威夷島、茂宜島（Maui）以及歐胡島（Oahu）的大範圍地區居民皆感受到明顯搖晃。據太平洋海嘯預警中心稱，地震並未引發海嘯，目前也沒有人員傷亡或財產損失的報告。由於震央鄰近基拉韋厄火山，美國地質調查局轄下的夏威夷火山觀測站（HVO）表示，根據預測模型，5月24日至5月27日之間將發生下一次噴發。該火山自2024年12月23日起開始間歇性噴發。