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▲玖壹壹作為壓軸嘉賓，將台北小巨蛋氣氛帶到最高點。（圖／NOWNEWS攝影中心）

《2026 hito流行音樂獎》昨（23）日晚間在台北小巨蛋迎來高潮時刻，由天團玖壹壹擔任典禮最後壓軸，健志、春風與洋蔥一現身，全場瞬間爆出尖叫聲，觀眾情緒立刻被點燃，這次三人不只重現多首人氣代表作，更同步公開全新企劃「玖又參分之壹」，象徵團員各自發展之餘，依舊維持團體核心精神，也讓粉絲相當期待未來動向。這回演出另一大亮點，就是3位成員各自帶來全新SOLO作品，首次於大型舞台公開演唱，洋蔥率先獻唱〈我甘願重新愛過〉，並找來美秀集團狗柏同台合作，濃厚搖滾風格讓現場氣氛瞬間升溫，他也感性表示：「希望這首歌能陪伴曾受過傷的人。」隨後春風演唱尚未發行的新曲〈有你有我〉，健志則帶來〈Super Daddy〉，3人不同曲風也展現更多音樂可能性。就在歌迷還沉浸在新歌驚喜時，舞台燈光瞬間轉換成大型夜店模式，雷射與重低音全面炸裂，玖壹壹再度合體演唱〈打鐵〉與〈來個蹦蹦〉，熟悉旋律響起後，全場觀眾幾乎同時站起來跟著跳動，現場氣氛宛如大型電音派對，3人不斷帶動群眾高喊「跳起來」，讓整座小巨蛋陷入瘋狂，觀眾手機燈海與尖叫聲更將氣氛推向最高點。除了歌曲安排誠意十足，玖壹壹這次在舞台設計上也下足功夫，從燈光、雷射到視覺特效都全面升級，搭配重拍電音與節奏編排，讓整段演出充滿層次感，從SOLO橋段到團體合體，節奏銜接流暢幾乎沒有冷場，不少觀眾看完後直呼：「根本像演唱會等級。」也有網友在社群大讚，認為今年hito典禮最震撼、最有記憶點的舞台就是玖壹壹。演出尾聲，健志、春風與洋蔥一起向全場觀眾鞠躬致謝，現場掌聲與歡呼聲持續不斷，也替《2026 hito流行音樂獎》畫下熱血句點，這次玖壹壹不只透過經典歌曲炒熱現場，更藉由全新企劃與SOLO作品，讓歌迷看見團體不同階段的變化與成長。壓軸舞台結束後，相關片段也迅速在網路瘋傳，再度證明玖壹壹在華語音樂圈依舊擁有超強號召力。