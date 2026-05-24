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2026 hito流行音樂獎5月23日晚間在台北小巨蛋登場，完整得獎名單正式出爐，今年由蔡依林成為最大贏家之一，一口氣拿下「hito年度十大華語歌曲」、「hito女歌手」、「最受歡迎女歌手」、「hito進榜最久歌手」等多項大獎；盧廣仲也氣勢超猛，除了奪下「hito男歌手」，還以《太陽與地球》拿下「hito K歌」，更以累積27週成績成為「hito冠軍王」。另外，張震嶽、周湯豪、頑童MJ116、告五人、蘇慧倫等人也都順利抱回獎項，韓流部分則有SUPER JUNIOR（SJ）、G-DRAGON（GD）、CORTIS、鄭容和等人獲獎，讓今年hito舞台從華語、韓流到西洋音樂全面大混戰。洪佩瑜／不佔地方 0.5mA-Lin／幸福在歌唱icyball冰球樂團／不在乎蔡依林／Pleasure告五人／黑夜狂奔周湯豪／我的i陶喆／陪你張震嶽／浪人的...頑童MJ116／OGS盧廣仲／太陽與地球蘇慧倫／就說給我聽HUNTR/X／GoldenJENNIE／Like JENNIEJustin Bieber／DAISIESCORTIS／GO!G-DRAGON／TOO BADSUPER JUNIOR／Express Mode白安派偉俊／Six Degrees盧廣仲／太陽與地球FEniX／Day Off《許我耀眼》影視原聲帶：A-Lin／幸福在歌唱吳青峰／包括但不限於林宥嘉／怪情歌Tizzy Bac、鍾承洋、陳彥奇／朝我心臟開槍張震嶽／跟著感覺走葛仲珊HUNTR/X／GoldenF.F.OOzone／沒去過的地方 Never Been蔡依林周湯豪派偉俊icyball冰球樂團鄭容和張震嶽／跟著感覺走蔡依林盧廣仲（27週）／HeartBreakFast 傷心早餐店周湯豪蘇慧倫《輕重 Aftersun》頑童MJ116告五人盧廣仲蔡依林2026 hito流行音樂獎頒獎典禮是由Hit Fm聯播網主辦的活動，也是華語樂壇指標性的音樂盛事之ㄧ，5月23日在台北小巨蛋盛大舉辦，典禮現場共計頒發35個獎項、21組豪華卡司出席、16組精采絕倫演出。該典禮由Bryan、阿娟、GiGi擔綱典禮主持人，出席歌手包含ARKis、FEniX（夏浦洋、陳峻廷）、F.F.O、icyball冰球樂團、J.Sheon、葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、周湯豪、洪佩瑜、派偉俊 、馬念先、張震嶽、達嗨、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫，集結天王、天后、天團、韓流全能才子接連帶來高質感頂尖舞台，閃耀台北小巨蛋；頒獎人則邀請長官、貴賓以及動力火車、八三夭阿璞 小橘等人給予歌手最高肯定，全程都是滿滿亮點。