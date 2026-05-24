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▲今（24）日天氣高溫炎熱，大臺北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

▲下周五鋒面抵達並影響台灣，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但午後有零星短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

今（24）日天氣高溫炎熱，大臺北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出應做好防曬並多補充水分，類似的天氣型態持續到下週三，下周二是最熱的一天，下周四起鋒面醞釀生成，下周五靠近並影響台灣「全台變天轉雨」。5月24日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓偏強，臺灣各地晴到多雲，天氣穩定，氣溫方面，持續高溫炎熱；白天高溫普遍在31至36度，其中大臺北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率，臺東有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級。花東空品區北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖環境部提及，24日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。且未來一週天氣高溫炙熱，白天高溫可達31度至36度，其中大台北、花東縱谷、中南部內陸地區局部高溫可達37度，且台東有焚風發生機會，下周四起另一波鋒面醞釀生成，降雨區域稍增多，各地多雲到晴，午後大台北、東北部有局部短暫雷陣雨，東部、東部以北山區有零星短暫雷陣雨。下周五鋒面抵達並影響台灣，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但午後有零星短暫雷陣雨。