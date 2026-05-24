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外媒披露美伊協議草案要點

伊朗外交部發言人：皇帝也不得不低頭妥協

美國總統川普（Donald Trump）最新在社群媒體發文表示，與伊朗已「基本達成協議」，僅待最終敲定，川普還透露協議內容包括重新開放荷姆茲海峽。對此，伊朗政府半官方媒體法爾斯通訊社報導表示，伊朗當局駁斥川普關於荷姆茲海峽將重新開放的說法，並強調根據雙方最新談判的內容，荷姆茲海峽依舊將處於伊朗的控制之下，且即使航運流量增加，荷姆茲海峽也絕不會恢復到戰前狀態。川普在Truth Social發文表示，「美國、伊朗以及其他多個相關國家之間，一項協議已大致談妥，目前僅待最後敲定」。川普透露自己在白宮與多位國家領袖與官員通話，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林，還有以色列，川普說進展非常順利，並指出協議內容包括荷姆茲海峽將重新開放，還有許多其他內容仍在討論中。對此，伊朗當局透過法爾斯通訊社回應表示，川普對於荷姆茲海峽將重新開放的說法與現實相去甚遠，強調即使雙方最終達成協議，荷姆茲海峽仍將由伊朗控制，海峽的管理，包括確定航線、時間、通行方式以及發放許可證，將完全由伊朗決定，即使伊朗允許航運流量增加，但荷姆茲海峽絕不會恢復到戰前「自由通行」的狀態。根據《半島電視台》引述消息人士說法，美國與伊朗即將敲定的協議草案包括終結黎巴嫩在內的所有戰線上的戰爭；解凍伊朗數十億美元被凍結資金；解除美國海上封鎖並逐步開放荷姆茲海峽，且在未來30至60天內針對核問題另行談判。《半島電視台》報導分析，有明確的跡象表明，美伊正在朝著建構達成協議的「框架」邁出實質步伐，雖然在最終協議敲定前還有變數，但是整體而言局勢已從危機管理進入到討論協議框架，這是良好的轉變。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）週六也透露相關各方在過去一週已逐漸靠攏，並提到有機會正式敲定「諒解備忘錄」。巴蓋伊並在X發文表示，「在羅馬人的觀念中，羅馬是無可爭議的世界中心。然而，伊朗人粉碎了這種幻想；當羅馬皇帝馬庫斯・尤利烏斯・菲利普斯率軍東征波斯時，這場戰役並未以羅馬的勝利告終，最終達成的和平是建立在薩珊王朝的條件之上，就連皇帝也不得不低頭妥協」。巴蓋伊的話似乎暗示美伊停戰協議是以伊朗的條件為主。埃及總統府則發表聲明，表示埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與川普和其他中東領導人通電話，塞西呼籲各方把握外交窗口，達成和平解決方案，並稱埃及將為此不遺餘力提供協助。