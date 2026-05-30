我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普即將針對伊朗戰事做出最終決定，市場繼續憧憬美伊戰爭將在短時間內結束，加上AI熱潮持續升溫、科技股領漲，美股主要指數週五皆收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，川普當地時間29日在自家社群平台發文，聲稱自己將在白宮戰情室召開會議做出最終決定，堅稱伊朗必須同意永遠不擁有核武，荷姆茲海峽也必須立即開放，不收取任何通行費，清除所有水雷。而濃縮鈾則將由美國、伊朗、國際原子能總署（IAEA）密切協調，從伊朗核設施挖出並銷毀。消息出來後，國際油價繼續下滑；另一方面，電腦大廠戴爾科技（Dell Technologies）因季度營收、利潤均超出預期，還上調了全年業績預期，股價飆升近33%，創下歷史最佳單日表現。XFUNDs by Nicholas Wealth 的執行長兼創辦人尼可拉斯（David Nicholas）表示，戴爾堪稱AI拓展獲利模式的典範，不只是晶片、記憶體，重點還有AI基礎設施的堆疊。29日收盤，美股道瓊工業指數上漲363.49點或0.72%，收51032.46點；標普500指數上漲16.43點或0.22%，收7580.06點；科技股為主的那斯達克指數上漲55.15點或0.20%，收26972.62點；費城半導體指數上漲0.24點或0.00%，幾乎持平，收12829.38點。其他焦點個股方面，美光（Micron Technology）及高通（Qualcomm）股價分別上漲逾5%和3%，延續近期的漲勢，美光5月股價飆漲近88%，高通則上漲近40%。