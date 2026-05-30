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▲豐塞卡在比賽後段憑藉著年輕的體能優勢與極具破壞力的正手拍火力，徹底壓制了體力下滑的球王。他也被巴西球迷寄予厚望，期盼他能成為「下一個庫爾登」。（圖／路透／達志影像）

當19歲的巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca）在法國網球公開賽第三輪以4比6、4比6、6比3、7比5、7比5完成五盤驚天大逆轉，擊敗手握24座大滿貫冠軍的網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）時，世界網壇正式見證了一場時代交接的經典時刻。這位來自里約熱內盧的年輕小將，不僅成為史上最年輕在大滿貫賽事擊敗喬科維奇的選手，更用這場耗時近5小時的史詩級戰役，向全世界霸氣宣告「新世代球星已然全面接班」。2006年8月21日出生的豐塞卡成長於里約熱內盧的富裕家庭，4歲便開始接觸網球並展現驚人天賦。他在2023年以17歲之姿勇奪美國網球公開賽青少年男單冠軍，成為首位登頂年終世界青少年排名第一的巴西選手。轉入職業賽場後，他的上升速度堪稱狂飆，2024年他奪下新生代ATP總決賽冠軍，成為賽史最年輕冠軍得主之一；2025年更在阿根廷公開賽高舉生涯首座ATP巡迴賽金盃，年底世界排名衝上生涯新高的第24位。截至今年法網前，他已坐擁2座ATP單打冠軍，並多次與辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）及茲維列夫（Alexander Zverev）等頂尖高手過招，累積了無價的實戰經驗。身高188公分、右撇子雙手反拍的豐塞卡，擁有極具破壞力的正手拍火力、出色的底線相持能力與極佳的紅土適應性。他的教練特謝拉（Guilherme Teixeira）更點出，豐塞卡最大的武器就是「敢於在關鍵時刻加大攻擊力度」以及「極強的比賽適應力」。賽前幾乎無人看好豐塞卡能扳倒歷史最佳球員（GOAT），但他硬是將「不可能的任務」化為現實。首先是驚人的逆轉能力與心理素質，他在本屆法網第二輪就曾上演過「輸二贏三」的戲碼，這回再度於盤數0比2落後下連趕三盤，展現了極強的心理韌性與比賽閱讀能力。他賽後坦言前兩盤略顯緊張，但第三盤起開始積極進攻，利用放小球與高吊球徹底打亂喬科維奇的節奏。其次是年輕帶來的體能紅利。在近5小時的高溫紅土惡戰中，19歲的豐塞卡恢復力與持續爆發力明顯優於39歲的喬科維奇，讓他在決勝盤關鍵時刻仍能連發Ace球與強力正手。此外，他那角度刁鑽的正手拍，以及落後時敢於變線與上網的現代化進攻打法，完美契合了當今網壇「重砲搭配極致移動」的潮流，連喬科維奇賽後都大讚其表現「令人驚豔」。豐塞卡的勝利不只是個人里程碑，更是巴西網球的歷史性時刻。他是繼傳奇名將庫爾登（Gustavo Kuerten）之後，巴西網球最耀眼的新希望，球迷紛紛期待他能化身「下一個Guga」，帶領巴西在台維斯盃（Davis Cup）與大滿貫賽場重返榮耀。