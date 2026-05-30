外媒《路透社》29日發布長篇專欄文章，內容是關於中國位於西部沙漠地區的大規模核武防護設施興建計畫，衛星影像圖顯示，這些設施似乎包含了發射平台、地堡、通訊節點等等。分析人士認為，此舉除了反映美中戰略競爭持續升溫，應該也與台海局勢、核威懾部署有關。
根據《路透社》報導，這處基地似乎是為了確保美國對中國核武庫的任何先發制人打擊，都無法完全摧毀北京的反擊能力，該處核設施網路標誌著中國在確保二次核打擊能力方面取得重大進展，也凸顯隨著台灣主權等問題緊張加劇，美中核競爭日趨白熱化。
美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）研究員尼爾（Alexander Neill）指出，這批設施佔地超過數千平方公里，世界正在目睹中國戰略核威懾力量，可能出現「極大程度」的提升與多元化，雖然最終仍需視設施的實際部署能力與運作情況而定，但整體規模顯示，中國正在大幅強化核威懾體系。
「川習會」與台灣問題
報導指出，由於中國長期缺乏透明度，加上美中之間針對核發展的溝通成效不彰，中國的核武建設已成為習近平接掌中國後，中國軍事現代化最受矚目的關鍵之一。
雖然中國奉行「不首先使用核武」政策，意即中國不會主動發動核戰爭，但多名西方外交界人士與軍事分析員都認為，中國仍可能透過核威懾手段，降低外國勢力介入潛在台海衝突的意願。
而且，習近平曾在本月於北京會晤川普時，也提到若2國在處理台灣問題上有不當分歧，可能導致雙方走向危險局面。
沙漠中的八角形
從衛星影像判讀，該區域已建有超過80座發射平台，未來可供中國機動飛彈發射車部隊、相關防空部隊使用。
參與分析影像的3名安全專家向《路透社》表示，現場亦出現疑似電子戰、衛星通訊及指揮控制系統等相關設施。
八角形的核心區域周圍環繞著一圈建築物，據信是用於安置軍事人員，再往外一層，可能是用來存放軍用車輛，包括發射器。而在最外圍還有更多用途不明的建築物。
報導提到，雖然這並非第一次發現中國偏遠沙漠的八角形設施群存在，但是首次報導與這些八角形設施相連的發射台網路規模，連經驗豐富的軍事分析師都感到震驚。
原文連結：China is building launch pads near its nuclear missile silos
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美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）研究員尼爾（Alexander Neill）指出，這批設施佔地超過數千平方公里，世界正在目睹中國戰略核威懾力量，可能出現「極大程度」的提升與多元化，雖然最終仍需視設施的實際部署能力與運作情況而定，但整體規模顯示，中國正在大幅強化核威懾體系。
「川習會」與台灣問題
報導指出，由於中國長期缺乏透明度，加上美中之間針對核發展的溝通成效不彰，中國的核武建設已成為習近平接掌中國後，中國軍事現代化最受矚目的關鍵之一。
雖然中國奉行「不首先使用核武」政策，意即中國不會主動發動核戰爭，但多名西方外交界人士與軍事分析員都認為，中國仍可能透過核威懾手段，降低外國勢力介入潛在台海衝突的意願。
而且，習近平曾在本月於北京會晤川普時，也提到若2國在處理台灣問題上有不當分歧，可能導致雙方走向危險局面。
沙漠中的八角形
從衛星影像判讀，該區域已建有超過80座發射平台，未來可供中國機動飛彈發射車部隊、相關防空部隊使用。
參與分析影像的3名安全專家向《路透社》表示，現場亦出現疑似電子戰、衛星通訊及指揮控制系統等相關設施。
八角形的核心區域周圍環繞著一圈建築物，據信是用於安置軍事人員，再往外一層，可能是用來存放軍用車輛，包括發射器。而在最外圍還有更多用途不明的建築物。
報導提到，雖然這並非第一次發現中國偏遠沙漠的八角形設施群存在，但是首次報導與這些八角形設施相連的發射台網路規模，連經驗豐富的軍事分析師都感到震驚。
原文連結：China is building launch pads near its nuclear missile silos