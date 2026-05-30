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克里夫蘭守護者今（30）日做出最新球員異動，將陣中擁有4屆金手套殊榮的外野手史蒂文關（Steven Kwan）放進喪假與家庭醫療變故名單，並從3A拉上曾在世界棒球經典賽（WBC）為中華隊打出亮眼成績的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。為了空出40人名單的空間，守護者同時將內野手阿里亞斯（Gabriel Arias）轉入60天傷兵名單。費爾柴德在回到美國後，本季在小聯盟的狀況始終保持火燙。他本季在3A總計出賽40場，繳出2成89的打擊率、4成17的上壘率以及0.479的長打率，攻擊指數（OPS）高達0.896。如果扣除去年球季的小樣本出賽，他今年超過4成1的上壘率堪稱生涯最佳狀態。此外，他還貢獻了5發全壘打、9次盜壘成功、15分打點與31分得分，展現了極佳的跑打綜合能力。回顧去年賽季，費爾柴德曾披上亞特蘭大勇士戰袍於大聯盟出賽28場，留下2成16打擊率、4支二壘安打、1支三壘安打與2分打點的成績。今年尚未在大聯盟舞台亮相的他，如今終於靠著在農場的穩定輸出，迎來重返最高殿堂的絕佳契機。而根據阿里亞斯左大腿後側拉傷恢復不如預期的情況來看，費爾柴德的升格也為球隊陣容注入了及時雨。目前守護者以33勝25敗的戰績暫居美聯中區龍頭，領先芝加哥白襪3場勝差。然而，陣中打線面臨明顯的「左傾」問題，尤其外野防區幾乎清一色是左打者。這對於身為右打的費爾柴德而言，無疑在球員競爭與教練團的戰術調度上佔有極大優勢。守護者自今日（5月30日）起將在主場迎戰來訪的波士頓紅襪，展開為期3天的系列賽。根據大聯盟官網指出，球員通常會在家庭醫療變故名單中待上3到7天，這意味著關有極高機率將缺席整個系列賽。對於剛升上大聯盟的「費仔」來說，這絕對是他爭取在克里夫蘭首打席、並向教練團證明身手的黃金機會。