薔蜜颱風預估今（30）日就有機會增強為中度颱風，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今日鋒面雖逐漸南下遠離，各地轉為多雲時晴的天氣型態，但下周一起將受到薔蜜颱風外圍環流影響，北部、東北部將轉雨降溫，梅雨季第5波鋒面亦將在下週五起影響台灣天氣，因與西南季風配合，將帶來更強雨勢。
週末回溫白天飆37度！薔蜜颱風外圍雨下周到
氣象專家吳德榮表示，今日鋒面的殘餘、南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。明（31）日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。
最新模式模擬顯示，下週一（6月1日）「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北臺轉涼。下週二（6月2日）水氣減少，氣溫回升，各地轉多雲時晴，午後山區偶有零星降雨的機率。下週三、四（6月3、4日）「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，臺灣大氣趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯。
梅雨季第5波鋒面下周橫掃台灣！結合西南季風「預估雨勢更強」
進一步觀察發現，下週五至下下週一（6月5日至8日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、逐漸醞釀中，易有「中小尺度系統」在其中被激發，帶來的更強的雨勢，時間也不限於午後，逐步進入梅雨的旺盛期。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。
薔蜜颱風最新路徑一次看！強度恐達中颱以上：下周一、二最靠近台灣
最新氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號輕颱「薔蜜」今將增強為中度，向西北轉北移動，下週一、二通過琉球群島，再轉向東北、侵襲日本。最新歐洲模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。
同時，氣象專家林得恩亦在臉書粉專「林老師氣象站」表示，薔蜜颱風預估今日就有機會增強為中度颱風，明日的強度將再發展至中度颱風的上限，評估下週一、二，颱風中心將會最靠近台灣。台灣附近各海面平均風力可達6至8級，最大陣風8至10級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上，其餘海面則在2到2.5公尺，海上活動在此期間應儘量避免。
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氣象專家吳德榮表示，今日鋒面的殘餘、南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。明（31）日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。
最新模式模擬顯示，下週一（6月1日）「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北臺轉涼。下週二（6月2日）水氣減少，氣溫回升，各地轉多雲時晴，午後山區偶有零星降雨的機率。下週三、四（6月3、4日）「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，臺灣大氣趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯。
進一步觀察發現，下週五至下下週一（6月5日至8日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、逐漸醞釀中，易有「中小尺度系統」在其中被激發，帶來的更強的雨勢，時間也不限於午後，逐步進入梅雨的旺盛期。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。
薔蜜颱風最新路徑一次看！強度恐達中颱以上：下周一、二最靠近台灣
最新氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號輕颱「薔蜜」今將增強為中度，向西北轉北移動，下週一、二通過琉球群島，再轉向東北、侵襲日本。最新歐洲模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。
同時，氣象專家林得恩亦在臉書粉專「林老師氣象站」表示，薔蜜颱風預估今日就有機會增強為中度颱風，明日的強度將再發展至中度颱風的上限，評估下週一、二，颱風中心將會最靠近台灣。台灣附近各海面平均風力可達6至8級，最大陣風8至10級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上，其餘海面則在2到2.5公尺，海上活動在此期間應儘量避免。