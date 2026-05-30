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《NOWNEWS今日新聞》今（29）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看。狼人殺圈近期因小賴在Podcast節目中的爆料再掀波瀾，篠崎泫被網友影射疑似作弊後首度正面回應；另一方面，陳詩媛分享育兒生活真實面，意外引發眾多媽媽共鳴；而阿部瑪利亞則透過影片分析台日家庭文化差異，透露自己要戳破娶日妻幻想，再度掀起熱烈討論。《娛樂百分百》狼人殺單元近日掀起爭議，小賴在Podcast節目《靈犬賴希》中提及過去曾遇過疑似有人在夜晚偷看的情況，雖未點名，但網友透過時間軸與節目片段比對後，將矛頭指向篠崎泫，事件延燒多日後，篠崎泫終於在社群發出長文回應，她強調外界許多說法都是斷章取義，自己當年提到的「對到眼」其實只是口誤，並非偷看狼人身分，面對連日來的討論與網路攻擊，她無奈透露已影響睡眠，希望外界不要只看片段就妄下定論。去年與羽球奧運金牌選手王齊麟結婚的陳詩媛，今年3月底平安產下兒子，升格人母滿2個月後，她近日在社群分享育兒生活，坦言自己原本以為照顧寶寶最辛苦，實際體驗後才發現最累的是「奶瓶永遠洗不完」。來台發展多年的日籍藝人阿部瑪利亞，近日透過YouTube頻道分享台日家庭文化差異，開頭就直接表示：「我要戳破台灣男生的夢幻世界。」她指出許多人透過日劇或動漫對日本女性產生美好想像，但實際上的日本婚姻生活與外界認知有很大落差，坦言日本妻子的負擔其實非常重，不僅要負責家務與育兒，還要幫丈夫與孩子準備便當。此外，日本家庭大多由妻子掌管財務，丈夫每月只能領固定零用錢，甚至「大男人主義但錢包沒錢」的情況相當常見，讓不少台灣網友直呼長知識。