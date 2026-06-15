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▲神童於13日分享多張在北京拍下的近況照，下顎線變得超明顯，帥到讓粉絲直呼認不出來。（圖／翻攝自神童IG@earlyboysd）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（15）日的娛樂新聞搶先看，韓國女團TWICE成員周子瑜在昨日迎27歲生日，被捕捉似乎買下保時捷最新款帕拉梅拉送自己；SUPER JUNIOR成員神童暴瘦37公斤後，最新近況照曝光，整個下顎線條超明顯，讓粉絲直呼差點認不出來；女星劉嘉玲近日素顏現身機場，60歲的她竟遭嘲像老奶奶。韓國人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜昨（14）日迎接27歲生日，子瑜在IG發文，感謝大家給她的祝福，同時曬出多張生活照，只見其中一張照片，是保時捷的提車禮物鑰匙扣，加上另一張照片子瑜坐在車子內，通過內裝粉絲猜測這台新車是保時捷的最新款帕拉梅拉（Panamera），最低空車價要620萬起跳。韓國男團SUPER JUNIOR成員神童的圓潤形象深植人心，不料他近期再度減肥成功，在短短5個月暴瘦37公斤，驚人變化再掀熱議。而13日他於IG分享多張在北京拍下的照片，竟瘦到整個下顎線條超明顯，帥氣五官也變得超深邃，讓粉絲看呆驚呼：「差點認不出來。」香港女星劉嘉玲在11日被拍到獨自現身上海虹橋機場，準備參加電影節活動。只見她穿著一身米色系套裝，戴著頭套配上墨鏡，手上捧著一束花。雖然當天劉嘉玲沒有化妝，但皮膚狀態依然看起來很好，無濾鏡真實照片也直接在微博瘋傳，不料竟有人酸她：「體態像老奶奶。」意外引發討論。