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▲劉嘉玲被捕捉素顏現身機場，真實狀態意外掀兩派討論。（圖／翻攝自微博@快樂追星兔小哥）

香港女星劉嘉玲在11日被拍到獨自現身上海虹橋機場，準備參加12日的第28屆上海國際電影節開幕典禮，只見她穿著一身米色系套裝，戴著頭巾配上墨鏡，手上捧著一束花。雖然當天劉嘉玲沒有化妝，但皮膚依然看起來很好，無濾鏡真實照片也直接在微博瘋傳，不料竟有人酸她：「體態像老奶奶。」意外引發討論。劉嘉玲在11日被捕捉低調現身上海虹橋機場，只見她穿著米色套裝、戴著同色系頭巾，整體看起來十分淡雅。沒有化妝的她也戴上了墨鏡，手拿捧花、推著行李廂現身，就算已經60歲依然展現出優雅氣質，而「劉嘉玲素顏」的關鍵字，也直接在微博瘋傳。但不料無濾鏡的真實照片曝光後，竟意外引發兩派爭論，有網友認為劉嘉玲的體態看起來很顯老，皮膚沒有濾鏡也顯得比平常黑，直接開酸：「看起來很像老奶奶」、「還是被歲月變成了普通中年人。」不過也有人指出，比起劉嘉玲的實際年紀，她保養得非常好，整個人看起來非常從容又自在，並大讚她的衣品極高，「很有女王風範」、「隨拍這個狀態也太好了吧」、「高雅氣質還是藏不住。」