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▲金世星約粉絲打架，但從口氣來看，應該是想透過開玩笑舉動反擊黑粉攻擊。（圖／記者邱曾其攝）

▲蘇韋華與女製作人互動熱絡，疑似因此害對方離婚。（圖／蘇韋華臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（17）日的娛樂新聞搶先看，繼劉冠廷被挖出曾擔任國小老師後，他的愛妻孫可芳也被搜出，曾在同一間國小任課，本名為賴儀芳。韓籍啦啦隊女神金世星被台灣粉絲嫌棄上班態度差，她直接發文約該名粉絲到球場碰面，用拳頭對決。九把刀新劇《醫學系在幹嘛？》的女製作人李芷瑤傳出祕戀鮮肉男星蘇韋華，疑似為了他才離婚。金鐘女星孫可芳（小豆）從電視劇《植劇場》系列出道，戲齡10年，代表作有《天黑請閉眼》、《五味八珍的歲月》和國片《孤味》等，近日有網友翻出國小畢業紀念冊，分享孫可芳當年擔任教職的青澀照片，許多粉絲才驚覺「孫可芳」居然是藝名，「賴儀芳」才是她的本名。韓國啦啦隊女神金世星去年正式來台發展，目前同步應援職排伊斯特與職籃璞園領航猿，近日她到球場上班時，被現場粉絲包圍拍照，有粉絲抱怨金世星態度很差、不親切。對此，金世星昨日深夜回擊，發文並標記該名粉絲：「不要躲在家裡用鍵盤打字說話，來跟我堂堂正正用拳頭打一場吧。」並說約戰地點選在青埔球場，逗趣回應讓其他人笑翻。據《鏡週刊》報導，因BL劇《2020因為愛你》打開知名度的23歲男星蘇韋華，近日遭直擊與年長他約20歲的製作人李芷瑤互動密切，報導指出，圈內盛傳兩人關係匪淺，而李芷瑤與蘇韋華熟識期間，疑與其婚變時間有所重疊，引發外界聯想。對此，雙方截至截稿前皆未讀未回，尚未公開說明。而李芷瑤目前是九把刀新劇《醫學系在幹嘛？》的製作人，蘇韋華也有演這部劇。