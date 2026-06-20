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▲哈蘭德曾買過GD設計的鞋子，影片公開後也被天王轉發。（圖／YouTube@MMTG 문명특급）

2026世界盃足球賽開打後，孫興慜、等名人都受到熱烈關注，近期，過去受訪片段也被挖出，意外曝光他其實是GD的忠實鞋迷，甚至公開喊話希望天王能送他幾雙鞋。巧合的是，GD主理品牌PEACEMINUSONE近期推出的世足聯名系列，也隨著世界盃再度掀起搶購熱潮。哈蘭德2023年曾登上Jaejae主持的節目《문명특급》，當時因為GD曾在IG分享哈蘭德購入PEACEMINUSONE聯名Nike球鞋的貼文，讓Jaejae忍不住好奇詢問：「那雙鞋是GD送你的嗎？」哈蘭德澄清是在《Complex》YouTube頻道看到介紹後被燒到，覺得設計實在太漂亮，才特地跑去店裡買下來，「我以前從來沒看過，真的很好看、很漂亮」。雖然GD沒有送鞋，但哈蘭德仍透過節目向偶像喊話，「如果GD有看到這段影片的話，麻煩告訴他再送我幾雙鞋，因為我真的很喜歡！」Jaejae聽完也立刻答應幫忙轉達，讓現場笑成一片。其實GD主理的PEACEMINUSONE已多次與Nike合作，今年更趁著世界盃熱潮，攜手Nike與韓國足球協會推出「Tigers of Asia」聯名系列，整個企劃由GD親自參與設計，結合韓國足球文化與街頭潮流元素，從球衣、外套到鞋款都掀起搶購話題。尤其在12日世界盃A組韓國對捷克賽前訓練時，韓國隊全員穿上印有PEACEMINUSONE招牌小雛菊元素的黑色訓練服現身，，引發球迷與潮流圈熱烈討論。