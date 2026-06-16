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西班牙射門27次就是踢不進！維德角爆冷門踢和無敵艦隊

西班牙有高達74%的控球權，且一共有27次射門、7次射正、角球11顆，但每次都會被防守下來

終局雙方0比0踢和，都各拿下一分積分。

▲維德角面對到攻擊性非常強的西班牙也不畏懼，展現超驚人的防守實力，加上守門員沃齊尼亞各種神級關鍵守球，讓西班牙遲遲無法得分。（圖／美聯社／達志影像）

維德角守門員沃齊尼亞爆紅！IG追蹤離譜5萬變370萬

沒想到在對上西班牙時，有高達7次精彩撲救成功，成為自己職業生涯的超級代表作。

截至台灣時間早上7時30分為止，他的追蹤者已經突破370萬，真的就是「一戰成名」。

西班牙爆冷踢和維德角！晉級之路會隕落出局嗎？

雖然他們首戰只拿到1分，但後面踢烏拉圭、沙烏地阿拉伯都穩穩拿下，還是有高概率晉級。

他們很可能就會遇到阿根廷所在小組的第一名，這會讓奪冠之路變得更艱辛。

▲2026世界盃H組「無敵艦隊」西班牙首場比賽對上首次參賽的維德角，被死守無法得分，射門27次都沒有踢進，最終0：0踢和。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽小組賽進入第五天，其中無敵艦隊「西班牙」對上首次參賽的西非島國維德角，竟然踢出超爆冷門的0：0比數，讓全世界球迷都非常震驚，尤其西班牙攻勢非常猛烈，全場射門27次、射正7次，但許多危急的關鍵時刻，全部都被維德角的守門員沃齊尼亞（Vozinha）給神擋，賽後沃齊尼亞也感動落淚，感動全球許多球迷，讓他IG追蹤數離譜從踢球前只有5萬粉絲變成370萬，而且還在持續增加中，真的一戰成名。回顧本場賽事，由於前一天德國才剛血洗同樣是首次參賽的古拉索，因此外界本來都認為該場賽事，西班牙基本上是佔盡優勢，連運彩盤開出的賠率，西班牙最高都不超過1.3倍，而維德角則是破6倍；沒想到維德角開賽之後，面對到攻擊性非常強烈的西班牙也不畏懼，展現超驚人的防守實力，加上守門員沃齊尼亞各種神級關鍵守球，讓西班牙遲遲無法得分。最後終場結束，，反觀維德角只有6次射門、1次射正、角球1顆，雖然進攻實力不強，但防守力拉到最滿，怎麼樣就是不讓西班牙踢進一球，賽後許多球迷瘋狂查詢維德角守門員「沃齊尼亞」是誰，現年40歲的他，從2012年就替國家隊出賽踢球，最近他才剛告別效力2年的葡萄牙乙級聯賽沙維什體育俱樂部（GD Chaves），由於年紀較高，本屆世界盃很可能也是最後一屆，賽後他接受訪問時也流下激動的淚水，外媒《BBC》也評論表示：「湧上心頭的情感實在太過強烈，這個是代表幸福的淚水。」由於這場賽事精彩表現，沃齊尼亞的IG帳號也被找到，本來在踢球之前追蹤者只有5萬，沒想到比賽結束之後短短5小時，雖說西班牙踢維德角爆冷踢和，確實讓很多人跌破眼鏡，但是「晉級危機」還言之過早，從賽制跟後續賽程來看，他們還是有很高的晉級機會，因為這次的世界盃擴大至48國，賽制分成12個小組，除了各組前2名直接晉級之外，剩下的24國其中8國戰績最好的也會晉級，而西班牙真正的危機可能不是「不能晉級32強」，而是如果西班牙因為這場和局最終只拿到小組第二，那麼根據淘汰賽的籤表，不過才首輪比賽而已，變數都還很大，支持西班牙的球迷們也要緊盯賽事幫他們加油囉！