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▲孫興慜曾提到上場踢球前，會聽GD的新歌《POWER》提振士氣。（圖／韓網）

2026年世界盃足球賽今（12）日正式開打，，不過另一個引發討論的，是韓國隊長孫興慜賽前熱身時，穿的球衣是韓流天王G-Dragon（GD）設計的PEACEMINUSONE x Nike世足聯名款！而孫興慜過去也提到，自己在世界盃等重要賽事前，還會聽GD歌曲《POWER》提振士氣，讓歌迷與球迷超驚喜。2026年世界盃A組賽事率先登場，韓國隊在墨西哥迎戰睽違20年重返世界盃舞台的捷克，賽前約1小時公布先發名單後，包括隊長孫興慜、李在城、李剛仁等主力球員全數上陣。其中最吸睛的不是戰術安排，而是孫興慜熱身時所穿的黑色訓練服，而那件衣服的設計者就是GD。孫興慜穿的黑色小雛菊設計球衣，是GD主理品牌PEACEMINUSONE攜手Nike與韓國足球協會推出的「Tigers of Asia」聯名系列，整個企劃由GD親自操刀，結合韓國足球元素與街頭潮流風格，從球衣、外套到鞋款都掀起搶購潮。不只衣服，孫興慜日前接受訪問時，被問到比賽前最常聽什麼歌曲，特別點名GD去年推出的《POWER》能讓他賽前充滿力量，「我在比賽前也會聽，為了讓自己的情緒、狀態更High一點。比賽結束後，如果想讓心情平靜下來，就會聽抒情歌，像是The Weeknd、Post Malone的歌。」