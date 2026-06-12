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🟡本文重點摘要

📍2026年世界盃A組賽況：墨西哥VS南非→2：0

📍2026年世界盃A組賽況：韓國VS捷克→2：1

📍2026年世界盃A組賽程、賽況一覽

📍2026年世界盃賽制

📍2026世界盃分組名單

📍2026年世界盃直播哪裡看？

▲一年一度的世界盃足球賽即將開打，球迷將能再次看到C羅、梅西、內馬爾等好手在此舞台上表演。（圖／取自FIFA World Cup X）

2026年世界盃A組賽況：墨西哥VS南非→2：0

▲2026世界盃足球賽於台灣時間12日凌晨正式點燃戰火，地主國墨西哥在8萬名主場球迷的助威下，以2：0輕取南非，順利奪下開門紅。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃A組賽況：韓國VS捷克→2：1

▲韓國終場以2：1驚險逆轉捷克，睽違16年來再度摘下世界盃首戰勝利。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃A組賽程總覽表

賽事輪次 比賽時間 (CST) 對戰組合 比賽場地 比賽結果 第一輪 2026年6月12日 03:00 墨西哥 vs 南非 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 2：0（墨西哥積分3） 第一輪 2026年6月12日 10:00 韓國 vs 捷克 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium) 2：1（韓國積分3） 第二輪 2026年6月19日 00:00 捷克 vs 南非 亞特蘭大體育場 (Atlanta Stadium) 第二輪 2026年6月19日 09:00 墨西哥 vs 韓國 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium) 第三輪 2026年6月25日 09:00 捷克 vs 墨西哥 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 第三輪 2026年6月25日 09:00 南非 vs 韓國 蒙特雷體育場 (Monterrey Stadium)

2026世界盃賽況總覽表

排名 球隊 場次 勝 和 敗 進球 失球 淨勝球 積分 1 🇲🇽 墨西哥（Mexico） 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 🇰🇷 韓國（South Korea） 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 🇨🇿 捷克（Czechia） 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 🇿🇦 南非（South Africa） 1 0 0 1 0 2 -2 0

2026年世界盃賽制

2026世界盃分組名單

▲2026年世界盃足球賽小組名單。（圖／取自Football Rankings）

2026年世界盃直播哪裡看？

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2026年世界盃今（12）日盛大開幕，由A組分組賽搶先開踢。本屆開幕戰由地主墨西哥交手南非，最終墨西哥以2：0搶下勝利。另一場比賽由亞洲傳統勁旅韓國對決睽違20年重返世界盃舞台的捷克，最終太極虎以2：1逆轉捷克，與墨西哥共同收下3分積分。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。開賽僅9分鐘，墨西哥前鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）便把握隊友搶斷機會正面破門，上半場取得1：0領先。下半場第67分鐘，當家球星希門尼斯（Raul Jimenez）再接應隊友長傳頭槌建功，終場墨西哥以2：0輕取南非，全面輾壓對手，順利將3分積分袋入囊中，續寫主場不敗紀錄。本場比賽火藥味十足，南非隊全場出現多次致命失誤，中場西索爾（Sphephelo Sithole）下半場因防守犯規領到紅牌出場，隨後隊友茲瓦尼（Themba Zwane）更因拳擊對手遭VAR檢視重判紅牌，導致南非在開幕戰就吞下2張紅牌，後續將面臨禁賽重罰；而墨西哥後衛蒙德斯（Cesar Montes）則在傷停補時階段因出腳踢倒對手同樣領紅牌退場，為兩隊後續的小組賽增添了極大變數。韓國在上半場進攻凌厲，射門次數以8：3佔優，可惜隊長孫興慜與中場黃仁範多次臨門一腳偏出，雙方抱蛋進入下半場。第59分鐘，久攻不下的韓國防線失守，遭捷克後衛克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭槌破網陷入落後；但太極虎迅速反擊，第67分鐘黃仁範單刀赴會，以一記精準的巧妙挑射破門，強勢將比分扳成1：1平手。賽事末段掀起高潮，捷克於第77分鐘的自由球頭槌因越位被判無效，逃過一劫的韓國隨即展現韌性。總教練洪明甫在關鍵時刻換上小將吳賢揆替補下場的孫興慜，而吳賢揆也不負眾望，在第80分鐘接獲手感發燙的黃仁範妙傳，於禁區內冷靜起腳破門，收穫個人生涯世足首球，幫助韓國終場以2：1驚險逆轉捷克，睽違16年來再度摘下世界盃首戰勝利。📌2026年世界盃將於6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦。📌本屆賽事將有48支球隊參賽，總計進行104場比賽。📌48支球隊被分入12個小組，每組4隊進行3場小組賽。📌小組賽後將有32支球隊晉級淘汰賽，包含各組前2名以及8支戰績最佳的第3名球隊。📌若積分相同，排名標準依序為：得失球差、總進球數、對戰成績、公平競賽積分，最後為抽籤決定。📌FIFA為維持競爭平衡調整了賽制，確保排名前2的球隊（如第1名的西班牙與第2名的阿根廷）若皆贏得小組第一，在準決賽前將不會交手，排名第3的法國與第4的英格蘭亦同。📌除歐洲球隊外，來自同一洲際足球聯盟的球隊不會被分在同一組。📌A組：墨西哥、南非、南韓、捷克。📌B組：加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士。📌C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭。📌D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其。📌E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多。📌F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞。📌G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭。📌H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭。📌I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威。📌J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦。📌K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞。📌L組：英格蘭、克羅埃西亞、加納、巴拿馬。