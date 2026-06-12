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▲南非進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）（右）第84分鐘因出拳暗傷對手，直接領到紅牌出場。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力英超富勒姆的墨西哥頭號球星希門尼斯（Raul Jimenez），本場於第64分鐘頭槌建功，幫助墨西哥拿到關鍵第2分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃今（12）日開幕，由地主國墨西哥在主場迎戰南非，兩隊上次交手就是16年前的南非世界盃開幕戰，本次再次對壘意義非凡，開賽9分鐘，墨西哥就由效力沙甲的前鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）透過隊友搶斷後射門得分，上半場取得1：0領先南非，下半場當家前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）頭槌再補進一球，墨西哥終場2：0擊敗南非，續寫在傳奇主場阿茲特克體育場的不敗神話。美加墨世界盃開幕戰吸引滿場8萬人進場觀賽，墨西哥在這座傳奇主場阿茲特克體育場，隊史5勝2和，從未吞過敗仗，加上兩隊球員陣容深度有差，賽前預測贏球機率一度達到80%，但16年前，南非曾在主場以1：1逼平墨西哥，也為本場留有懸念。比賽一開始，墨西哥4-1-2-3陣型就取得大量控球權，透過邊路突破創造中路攻門機會，3分鐘當家球星希門尼斯就獲得射門機會，可惜被南非門將威廉斯（Ronwen Williams）守住，但墨西哥3位前鋒積極向前逼位，對南非後衛群發起挑戰，第9分鐘，效力沙甲聯賽艾卡迪沙的前鋒基尼奧內斯把握隊友搶斷機會，正面射門得分，墨西哥順利先馳得點。南非陷入落後更積極爭搶球權，最終上半場控球率追近至43%，但中場陣容幾乎難以創造有威脅性的攻勢，上半場墨西哥10次射門機會、3次射正，反觀南非僅勉強擠出2次射門，兩隊中場墨西哥古鐵雷斯（Brian Gutierrez）、南非莫庫納（Teboho Mokoena）各領到一張黃牌。下半場開踢，南非中場西索爾（Sphephelo Sithole）在一次防守時被吹判紅牌，直接罰出場，南非本場剩餘超過40分鐘都直接少一人應戰，值得注意的是，本場第一顆失球也是西索爾停球出現失誤所致，2次致命失誤也讓南非陷入絕對劣勢。67分鐘，墨西哥前鋒希門尼斯把握隊友長傳機會，在門前完成頭槌進球，墨西哥取得2進球優勢，84分鐘時南非中場茲瓦尼（Themba Zwane）出拳偷襲阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado），經過VAR裁判重播檢視後，遭重判紅牌出場，南非開幕戰就領到2張紅牌，球員面臨1到3場禁賽處分，後續比賽也陷入不利局面。但傷停捕時階段，墨西哥後衛蒙德斯（Cesar Montes）在一次防守時出腳踢倒南非中場，也領到紅牌出場。墨西哥終場以2：0擊敗南非，射門次數16次、控球率61%、傳球成功率91%都全面輾壓南非，在主場阿茲特克體育場仍舊保持全勝紀錄，獲得3分積分，南非則有2失球落後，且有2位球員領到紅牌出場。