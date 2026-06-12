2026世界盃足球賽A組小組賽於今（12）日上演精采對決，亞洲強權韓國隊在一度落後的情況下，憑藉中場核心黃仁範（Hwang In-beom）的靈光一閃扳平比分，並在終場前由吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）踢進致勝球，最終以2：1驚險逆轉捷克，成功收下關鍵3分，與稍早獲勝的地主墨西哥並列小組領先。
鐵血逆轉！韓國隊展現韌性
比賽進入下半場後氣氛驟變，捷克隊先在第61分鐘由克雷伊奇（Ladislav Krejci）接應界外球強勢頭槌破網，取得1比0領先。然而，正當韓國隊陷入苦戰之際，黃仁範挺身而出。第68分鐘，他接獲李剛仁（Lee Kang-in）傳球，在禁區內以極為冷靜的假動作晃開防守，隨後以如藝術品般的挑射將球送入網窩，不僅扳平比分，更瞬間點燃了韓國隊的進攻魂。
隨後比賽進入白熱化，捷克隊曾一度由索切克（Tomas Soucek）頂進超前球，但經VAR審核判定越位在先，進球無效。大難不死的韓國隊在第80分鐘由黃仁範策動攻勢，精準傳中助攻吳賢揆完成逆轉，最終以2：1笑納小組賽首勝。
黃仁範一射一助 展現「高麗席丹」本色
韓國媒體與球迷之所以將黃仁範譽為「高麗席丹」（Korean Zidane），絕非浪得虛名。這項稱號不僅源自於隊長孫興慜的公開認證，更來自於他在場上展現的「大師級」特質。過去席丹（Zinedine Zidane）最著名的是在混亂中掌控全局的能力。黃仁範在場上擁有極佳的空間閱讀能力，總能在快節奏的對抗中找到縫隙，那種讓時間彷彿「靜止」的持球觸感，正是其被賦予此稱號的主因。
在對陣捷克的那顆扳平球中，黃仁範在狹小空間內靈巧的過人與挑射，展現了與一般防守型中場不同的細膩技術，這種結合了優雅與效率的踢球風格，讓他成為韓國隊戰術體系中的「藝術家」。
席丹是天生的決賽球員，黃仁範同樣是典型的「大賽型選手」。無論是在亞運奪金、東亞盃MVP，還是今日的世界盃關鍵戰役，他總能在球隊最需要得分時，用出乎意料的方式破門，這種承擔大賽壓力的心理素質，與當年的席丹如出一轍。
孫興慜盛讚：「看你的比賽，我想起了席丹」
對於這名隊友的評價，孫興慜曾在世界盃資格賽接受《東亞日報》訪問時公開表示：「看著黃仁範踢球，我不禁想起了席丹。」這句來自當家球星的至高讚譽，說明了黃仁範在場上的影響力。
目前效力於荷蘭甲級聯賽費耶諾德的黃仁範，隨著身價逐年攀升，已成為歐洲賽場上備受矚目的頂級中場。費耶諾德球迷對他相當喜愛，甚至為其做了一首歌。
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比賽進入下半場後氣氛驟變，捷克隊先在第61分鐘由克雷伊奇（Ladislav Krejci）接應界外球強勢頭槌破網，取得1比0領先。然而，正當韓國隊陷入苦戰之際，黃仁範挺身而出。第68分鐘，他接獲李剛仁（Lee Kang-in）傳球，在禁區內以極為冷靜的假動作晃開防守，隨後以如藝術品般的挑射將球送入網窩，不僅扳平比分，更瞬間點燃了韓國隊的進攻魂。
隨後比賽進入白熱化，捷克隊曾一度由索切克（Tomas Soucek）頂進超前球，但經VAR審核判定越位在先，進球無效。大難不死的韓國隊在第80分鐘由黃仁範策動攻勢，精準傳中助攻吳賢揆完成逆轉，最終以2：1笑納小組賽首勝。
韓國媒體與球迷之所以將黃仁範譽為「高麗席丹」（Korean Zidane），絕非浪得虛名。這項稱號不僅源自於隊長孫興慜的公開認證，更來自於他在場上展現的「大師級」特質。過去席丹（Zinedine Zidane）最著名的是在混亂中掌控全局的能力。黃仁範在場上擁有極佳的空間閱讀能力，總能在快節奏的對抗中找到縫隙，那種讓時間彷彿「靜止」的持球觸感，正是其被賦予此稱號的主因。
在對陣捷克的那顆扳平球中，黃仁範在狹小空間內靈巧的過人與挑射，展現了與一般防守型中場不同的細膩技術，這種結合了優雅與效率的踢球風格，讓他成為韓國隊戰術體系中的「藝術家」。
席丹是天生的決賽球員，黃仁範同樣是典型的「大賽型選手」。無論是在亞運奪金、東亞盃MVP，還是今日的世界盃關鍵戰役，他總能在球隊最需要得分時，用出乎意料的方式破門，這種承擔大賽壓力的心理素質，與當年的席丹如出一轍。
孫興慜盛讚：「看你的比賽，我想起了席丹」
對於這名隊友的評價，孫興慜曾在世界盃資格賽接受《東亞日報》訪問時公開表示：「看著黃仁範踢球，我不禁想起了席丹。」這句來自當家球星的至高讚譽，說明了黃仁範在場上的影響力。
目前效力於荷蘭甲級聯賽費耶諾德的黃仁範，隨著身價逐年攀升，已成為歐洲賽場上備受矚目的頂級中場。費耶諾德球迷對他相當喜愛，甚至為其做了一首歌。
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